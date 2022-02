Apple TV+ : Amanda Seyfried dans le casting de "The Crowded Room" avec Tom Holland

2022 sera probablement l'année où Apple va mettre en ligne le plus de créations originales sur son service de streaming Apple TV+. Les annonces de séries et films se cumulent depuis plusieurs semaines pour le plus grand bonheur des abonnés qui n'attendent que de nouveaux contenus ! Selon la dernière fuite, Amanda Seyfried a été choisie pour participer à l'une des plus importantes séries originales Apple !

Prochainement sur Apple TV+

C'est l'un des projets à gros budget que vous allez bientôt découvrir sur Apple TV+. La firme de Cupertino s'est associée à la société de divertissement et de production New Regency pour créer un nouveau programme baptisé "The Crowded Room". New Regency a été aux commandes de séries comme Malcolm ou encore Roswell dans le passé.



Grâce à une indiscrétion de Variety, on vient d'apprendre qu'Amanda Seyfried que vous avez pu voir dans Ted 2, Time Out, Les Misérables... Fera partie du casting de la série. Elle jouera le rôle de Rya, une psychologue qui va être confrontée à un cas inattendu et qui va se présenter comme le plus difficile depuis qu'elle a commencé sa carrière.



Aux côtés de Seyfried, on retrouve Tom Holland qui incarnera le rôle principal de la série, celui de Danny Sullivan, un homme qui a été la première personne aux États-Unis à être acquitté d'un crime en raison d'un trouble de la personnalité multiple, ce sera justement lui le patient compliqué que va suivre la psychologue Rya.

Image d'Amanda Seyfried dans le film "Dans les angles morts" sur Netflix

The Crowded Room sera diffusé dans un format de 10 épisodes, la première saison devrait arriver vers la fin de l'année 2022. Cette nouvelle création originale Apple TV+ abordera des histoires vraies et inspirantes de personnes atteintes d'une maladie mentale.

Cette série Apple TV+ se basera sur la biographie primée "The Minds of Billy Milligan" de Daniel Keyes.



Le programme The Crowded Room aura en producteur exécutif Tom Holland ainsi que Akiva Goldsman (Fringe et Star Trek Discovery).

Pour Holland, ce sera la première expérience dans la production de contenu, connu pour ses rôles dans Spider-Man, Le Voyage du Dr Dolittle ou encore bientôt Uncharted, le jeune homme de 25 ans n'avait jamais eu de responsabilités dans la production d'une série ou d'un film.



Tom Holland signera également sa deuxième collaboration avec Apple TV+, l'acteur avait fait une prestation époustouflante dans le film Cherry qui a été acclamé par les critiques en France et à l'international.



Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit de 7 jours. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés, mais aussi sur les consoles PlayStation et Xbox.