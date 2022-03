Epic Games acquiert Bandcamp, plateforme de musique pour les indépendants

La plateforme de musique en ligne idéale pour les artistes indépendants vient d'annoncer une grande nouvelle. Le studio de jeux vidéo Epic Games a décidé de racheter la société.

Le célèbre studio derrière Fortnite, Epic Games, vient d'acheter Bandcamp. Bandcamp est une plateforme de musique en ligne lancée en 2008 qui s'adresse avant tout aux artistes indépendants. Comme le souligne le communiqué, le système est gratuit et offre en moyenne 82% des revenus de chaque vente aux artistes.



Si les raisons de ce rachat sont encore floues, la société promet que son fonctionnement restera identique à ce qui est proposé actuellement. L'application continuera de fonctionner de la même manière et le rachat d'Epic devrait en contrepartie accélérer le développement à l'international ainsi que le développement interne comme l'entretien des pages d'albums, l'app mobile, le système de paiement...

Ethan Diamond, PDG et co-fondateur de Bandcamp :

Je suis ravi d'annoncer que Bandcamp rejoint Epic Games, que vous connaissez peut-être en tant que créateurs de Fortnite et d'Unreal Engine, et champions d'un Internet équitable et ouvert.

Bandcamp continuera à fonctionner comme un marché autonome et une communauté musicale, et je continuerai à diriger notre équipe. Les produits et services dont vous dépendez ne vont nulle part, nous continuerons à construire Bandcamp autour de notre modèle de revenus axé sur les artistes (où les artistes réalisent en moyenne 82 % de chaque vente).