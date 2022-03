L'iPhone a permis aux smartphones 5G de dépasser les modèles 4G en janvier

D'après une récente analyse, l'iPhone permet à Apple d'être la marque qui vend le plus de smartphones 5G sur la période du 1er au 31 janvier 2022. Un mois important car il est également le premier durant lequel nous constatons que les smartphones 5G se sont plus vendus que ceux qui possèdent uniquement la 4G.

L'iPhone est le smartphone 5G le plus vendu en janvier 2022

Le mois de janvier 2022 sera marqué comme une étape importante dans l'histoire de la téléphonie. En effet, en analysant la quantité de mobiles vendus sur cette période, Counterpoint Research note que c'est la toute première fois que les smartphones 5G devancent les smartphones 4G en ce qui concerne les ventes.

51% des smartphones vendus en janvier 2022 étaient équipés du réseau cellulaire de cinquième génération. Une avance en effet légère mais qui annonce tout de même la bascule que nous sommes en train de faire vers ce nouveau réseau encore plus puissant qui n'a cessé de faire polémique ces derniers mois.



Concernant les marques, c'est Apple qui est en tête d'affiche. La pomme représente 37% de l'ensemble du marché des smartphones 5G vendus au mois de janvier. Samsung se retrouve en deuxième position mais tout de même loin derrière avec ses 12%. Xiaomi (11%), Vivo (11%) et Oppo (10%) complètent le top 5. Toutes les autres marques sont réunies dans le même groupe (autre) et représentent 19%.

Si l'iPhone 13 a forcément joué un rôle important dans l'obtention de ce chiffre, nul doute que la récente présentation de l'iPhone SE, lui aussi équipé de la 5G, devrait à nouveau propulser Apple au sommet dans les mois à venir. Il se murmure qu'il pourrait s'écouler à plus de 30 millions d'exemplaires d'ici au 31 décembre.