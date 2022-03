Porsche et Apple en passe de renforcer leur partenariat, mais pourquoi ?

Il y a 1 heure

Véhicules

Alban Martin

Apple et Porsche main dans la main ? Alors que le constructeur sportif allemand propose CarPlay à ses clients avec même des applications installées par défaut comme Apple Music (ne nécessite pas d'iPhone donc), une sorte de nouveau partenariat entre Porsche et Apple pourrait voir le jour après que les deux entreprises se soient rencontrées pour discuter de "possibles projets communs".

La nouvelle variante 100% électrique de Porsche

Le PDG de Porsche, Oliver Blume, a révélé ces informations lors de l'annonce des résultats annuels de l'entreprise pour 2021. Le rapport de Reuters donne un aperçu des mots prononcés par le patron de la société allemande :

Des responsables du constructeur de voitures de sport Porsche se sont rendus en fin d'année dernière aux États-Unis pour discuter d'éventuels projets communs avec le fabricant d'iPhone Apple ainsi qu'avec d'autres entreprises technologiques.



Nous avons déjà Apple CarPlay, nous allons développer cela.

Il a ensuite déclaré que Porsche et Apple coopéraient traditionnellement étroitement et qu'ils étaient "sur la même longueur d'onde", mais a ajouté qu'il était trop tôt pour prendre des décisions sur les projets futurs. Malheureusement, aucun autre détail n'a filtré, impossible donc de savoir si Porsche pourrait aider Apple à produire une Apple Car 100% électrique par exemple.

C'est de toute façon le sens de l'histoire, Apple doit s'appuyer sur un constructeur automobile établi pour se lancer sur ce marché très concurrentiel. Apple et Porsche ayant toutes les deux un statut haut de gamme, cela pourrait avoir du sens. Mais il est difficile d'imaginer que l'une des deux marques ne s'efface au profit de l'autre. C'est pour raison que beaucoup pensent qu'il est plus probable qu'Apple fasse appel à un constructeur automobile sous contrat - l'équivalent automobile de Foxconn - plutôt que de s'associer à une marque grand public.



L'autre théorie possible, plus rationnelle, est que Porsche intègre CarPlay 2.0 qu'Apple est en train de développer, avec un système complet pouvant gérer la climatisation, les sièges, les vitres, les compteurs et plus encore.