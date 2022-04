YouTube va activer le PIP pour tous les utilisateurs iOS dans les prochains mois

Le Picture in Picture (PIP), c'est cette formidable fonctionnalité qui vous permet de continuer à regarder votre vidéo dans un petit encart dédié quand vous allez faire autre chose sur votre iPhone (envoi d'un mail, lire un iMessage...). Si de nombreuses applications proposent cette fantastique nouveauté d'iOS 14, du côté de YouTube on a trop longtemps réfléchi sur la question "est-ce qu'on propose cela que pour nos abonnés Premium ou pour tout le monde ?". Aujourd'hui, la question a officiellement une réponse !

Le PIP va débarquer pour tous les utilisateurs iOS

Dans une déclaration pour le média The Verge, la porte-parole de Google, Allison Toh, a apporté plus de précisions concernant l'arrivée prochaine du Picture in Picture sur iOS. Dans un premier temps, la firme de Mountain View semble avoir compris que cette fonction est très attendue par la communauté Apple, pouvoir visionner une vidéo YouTube tout en faisant autre chose sur son iPhone, c'est quand même très agréable.



Toh explique que les équipes de YouTube sont toujours en train de tester le PIP sur iOS avec les membres Premium. L'objectif à court terme, c'est de rendre cette fonctionnalité accessible pour tous les utilisateurs, même ceux qui refusent de payer un abonnement à renouvellement mensuel.

Concernant la date de disponibilité du PIP pour tous, la porte-parole de Google préfère ne pas s'avancer sur ce terrain !

L’extension du Picture in Picture de YouTube va commencer dans un premier temps pour les propriétaires d'iPhone aux États-Unis, puis quand l'équipe de Google s'apercevra que cela marche correctement chez tous les utilisateurs américains, la filiale de Google continuera le déploiement à l'international.

Abonné YouTube Premium, comment tester le PIP ?

Vous qui payez un abonnement à 11,99€/mois ou 17,99€/mois, il faut bien que vous ayez des avantages que n'ont pas les utilisateurs gratuits. Depuis presque 1 an, YouTube propose d'activer la bêta du Picture in Picture sur iOS si vous êtes abonnés YouTube Premium.

Pour cela, il y a un chemin à suivre :

Rendez-vous sur YouTube.com/new depuis votre navigateur internet

depuis votre navigateur internet Cliquez sur le bouton "Se connecter" afin d'apercevoir les fonctionnalités expérimentales que vous pouvez tester

afin d'apercevoir les fonctionnalités expérimentales que vous pouvez tester Appuyez sur "Essayez-le" dans la rubrique "Picture in Picture sur iOS"

Le site vous redirige alors immédiatement vers l'application YouTube avec le PIP activé, vous n'aurez plus qu'à tester en lançant une vidéo puis retourner à votre écran d'accueil. Vous aurez normalement un encart avec votre vidéo qui continue, vous pourrez aussi adapter l'affichage de cette fenêtre en la déplaçant sur l'écran, en augmentant ou en réduisant sa taille.





Télécharger l'app gratuite YouTube