Apple vend des MacBook Pro M1 Pro / Max sur le refurb

Il y a 1 heure

Mac

Medhi Naitmazi

Depuis le 1er avril, Apple propose les derniers MacBook M1 Pro et M1 Max dans sa boutique américaine de produits reconditionnés certifiés. C'est la première apparition de modèles de première main des nouvelles versions, et vous pouvez économiser 200 $ ou plus sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces équipés des dernières puces M1 Pro et M1 Max.

Des prix attractifs pour les MacBook Pro 2021 sur le refurb

Désormais disponibles sur le site officiel des produits reconditionnés certifiés, les derniers modèles MacBook Pro d'Apple peuvent être achetés à un prix inférieur grâce à des remises étonnamment intéressantes. Les deux modèles de 14 et 16 pouces sont inclus avec quasiment toutes les variantes, des configurations M1 Pro de base aux modèles M1 Max plus sophistiqués, en passant par tous les modèles intermédiaires.

Voici quelques exemples de configurations de MacBook Pro 14 pouces :

MacBook Pro M1 Pro 8-Core CPU et 14-Core GPU : $1,799 (Au lieu de $1,999)

MacBook Pro M1 Pro 10-Core CPU et 16-Core GPU : $2,249 (Au lieu de $2,499)

Les configurations de MacBook Pro 16 pouces :

MacBook Pro M1 Pro 10-Core CPU et 16-Core GPU : $2,249 (Au lieu de $2,499)

MacBook Pro M1 Max 10-Core CPU et 32-Core GPU : $3,149 (Au lieu de $3,499)

Normalement, les modèles du refurb sont moins intéressants que certains produits neufs chez les revendeurs. Mais cette fois-ci, la société propose de solides démarques que les promotions comme celles d’Amazon ne parviennent pour le moment pas à égaler. Apple affiche 10% quand les revendeurs sont, au mieux, à 7%.

C’est un quoi un produit reconditionné Apple ?

Les produits reconditionnés certifiés Apple sont des produits d'occasion qui subissent le processus rigoureux de reconditionnement du constructeur avant d'être proposés à la vente. Bien que seuls quelques appareils soient retournés en raison de problèmes techniques, tous les appareils sont soumis au processus rigoureux de remise à neuf d'Apple. Les appareils remis à neuf sont expédiés dans une boîte spéciale avec tous les accessoires d'origine et une garantie limitée d'un an.