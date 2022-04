L'appel d'urgence sur iPhone via le bouton latéral lui a sauvé la vie

Si l'AirTag est critiqué pour sa dangerosité par certaines personnes, l'iPhone et l'Apple Watch reçoivent des louanges pour leurs fonctions plus que pratiques. La nouvelle histoire du début de semaine concerne un snowboardeur tombé dans une crevasse qui a réussi in extremis à contacter les secours grâce à l'appel d'urgence rapide via le bouton latéral de l'iPhone.

Apple sauve des vies avec ses fonctionnalités

Si l'Apple Watch se retrouve fréquemment dans des histoires de sauvetage, cette fois-ci, c'est l'iPhone qui est à l'honneur. Il y a tout juste une semaine, un snowboardeur a raconté sa mésaventure survenue en Suisse et comment l'appel d'urgence sur iPhone lui a sauvé la vie.



Comme il l'explique dans son message posté sur Instagram, il est tombé dans une crevasse alors qu'il était en solitaire et qu'il faisait du hors-piste. Se retrouvant coincé et presque étouffé par la neige dans ce trou de plus de cinq mètres, il décida de prendre son iPhone pour appeler les secours.

Problème, celui-ci ne possédait plus que 3% de batterie et l'écran étant totalement recouvert de neige et donc mouillé et difficilement inutilisable. C'est à ce moment-là qu'il s'est souvenu que l'iPhone possédait une fonction activée de base qui consiste à appuyer 5 fois d'affilée sur le bouton latéral de verrouillage pour déclencher un appel d'urgence SOS.



Par la suite, les sauveteurs sont arrivés sur place pour lui porter secours et le snowboardeur a immortalisé ce moment sur son compte Instagram. Il en a d'ailleurs profité pour rappeler que même avec toute l'expérience du monde, 16 ans pour sa part, il est complètement inconscient de faire du hors-piste sans être accompagné par au moins une autre personne.

À noter qu'il aurait également pu demander à Siri d'appeler les urgences pour que l'appel se lance automatiquement sans même avoir besoin de toucher le smartphone. Encore faut-il que l'assistant vocal ne soit pas désactivé.