Apple verse 1$ par transaction Apple Pay à la WWF pour la journée de la Terre

Alors que la Journée de la Terre aura lieu le 22 avril prochain, Apple fait à nouveau la promotion d'une campagne en faveur de l'association WWF. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 22 avril, l'entreprise versera 1 dollar au World Wildlife Fund pour chaque transaction Apple Pay effectuée dans les Apple Stores, via l'application Apple Store ou sur son site web.

Apple explique l'importance du World Wildlife Fund dans un courriel envoyé à ses clients :

Depuis 60 ans, le World Wildlife Fund s'efforce de préserver la nature et de réduire les menaces les plus pressantes qui pèsent sur la diversité de la vie sur Terre. En associant la science de pointe en matière de conservation à la puissance collective de ses partenaires sur le terrain, World Wildlife Fund s'efforce de développer et de fournir des solutions innovantes qui protègent les communautés, la faune et la flore sauvages et les lieux dans lesquels elles vivent.