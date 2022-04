Un policier raconte sa première intervention où une Apple Watch a appelé les urgences

Julien Russo

Comme vous l'avez déjà entendu, l'Apple Watch est capable de détecter une chute et d'émettre un appel vers un numéro d'urgence si l'utilisateur ne répond pas aux alertes. C'est ce qui est arrivé à cet agent de police aux États-Unis, il explique avoir reçu un ordre d'intervention sur la demande d'une Apple Watch !

Une expérience étonnante

Dans une publication partagée sur Reddit, un officier de police explique la surprenante demande d'intervention qu'il a reçue en plein après-midi dans une journée de la semaine. Le policier qui s'y connait plutôt bien en nouvelle technologie avait connaissance de la capacité de l'Apple Watch d'appeler les urgences en cas d'une détection de chute, cependant il n'avait jamais été confronté à une sollicitation urgente provenant d'une intelligence artificielle.

Dans son post, il commente dans un premier temps l'appel qu'il reçoit de sa centrale qui lui transmet l'adresse où il doit se rendre le plus rapidement possible :

J'étais assis dans mon véhicule de police en train de rédiger un dossier antérieur lorsque mon répartiteur passe à l'antenne. On me dépêche sur un appel que nous avons reçu d'une Apple Watch en raison de sa fonction de détection de chute. L'historique de la résidence n'a rien donné et tous les rappels étaient négatifs.

Une fois arrivée sur le lieu, la première mission pour le policier a été de repérer le logement exact de la vieille dame qui a fait une chute. Malheureusement, l'Apple Watch ne communique qu'un emplacement géographique approximatif, Siri ne transmet pas un message du type "vous allez trouver cette personne au 1er étage, porte 45". Le policier affirme avoir été obligé de violer l'intimité des habitants de la résidence en regardant par les fenêtres.

Après quelques minutes de recherche intensive, il explique avoir localisé un appartement qui pourrait correspondre à celui de la victime, il assure avoir vu depuis la fenêtre un cadre photo d'une famille avec une femme âgée.

Par chance, l'officier de police constate que la porte d'entrée est ouverte, il va pénétrer dans le logement en criant qu'il est policier avec son nom et prénom (la loi américaine exige aux forces de l'ordre de dévoiler leurs identités quand ils entrent dans une habitation sans mandat).



Une fois dans l'appartement, le policier va minutieusement regarder dans toutes les pièces afin de trouver la personne âgée, le logement est plongé dans un silence total. Au fur et à mesure de son investigation, l'officier va entendre les gémissements d'une personne qui a l'air d'être en grande difficulté. Il prend l'initiative de se rapprocher immédiatement de la pièce d'où proviennent ces petits bruits.

La découverte va être assez choquante, le policier précise apercevoir une femme âgée complètement allongée avec le visage couvert de sang.



Heureusement, la femme est consciente et explique au policier qu'elle s'est évanouie et qu'elle ne savait pas que son Apple Watch avait appelé la police pour elle.

Tout se finira bien pour cette dame, le policier a demandé une ambulance à l'adresse et l'utilisatrice de l'Apple Watch a été emmenée à l'hôpital le plus proche de son domicile.

Le policier termine sa publication sur Reddit en expliquant : "J'ai toujours été au courant de la fonctionnalité de l'Apple Watch, mais c'était cool de la voir en action".



L'Apple Watch Series 4 et les versions supérieures possèdent toutes la détection de chute, il suffit de l'activer directement dans l'application "Watch" de votre iPhone. Voici le chemin précis : Appel d'urgence -> Activez Détection de chutes. À noter que la fonction est systématiquement activée si vous avez minimum 55 ans, dans le cas contraire il faut l'activer vous-même manuellement !