Le Mac a bien progressé au T1 2022, ce qui n'a pas été le cas de tous les concurrents

Il y a 3 heures

Julien Russo

Les Mac ne représentent pas la majeure partie des revenus d'Apple, toutefois le dynamisme des ventes est surveillé de près par les analystes du monde entier. Malgré une période toujours compliquée à cause de la pandémie, Apple réalise une belle croissance par rapport au même trimestre l'année dernière.

L'une des rares entreprises qui ont augmenté son nombre d'expéditions

Quand il s'agit du marché des ordinateurs fixes et portables, Apple fait face à une gigantesque concurrence avec des acteurs comme HP ou Dell qui propose leurs modèles moins chers et très souvent avec de belles promotions pour attirer les clients.

Du côté d'Apple, les réductions sur les Mac existent rarement et les prix ne descendent quasiment jamais en dessous des 1000€.

Malgré cette générosité volontairement absente, Apple arrive à performer, mais toujours avec une part de marché timide au niveau mondial.

Selon des données de Counterpoint Research qui ont été mises en ligne aujourd'hui, Apple réalise une jolie prouesse en augmentant sa part de marché de 6,6% à 7,1% sur un an seulement !



Ces ventes qui sont en hausse sont le résultat de choix stratégiques sur la gamme Mac qui ont convaincu les clients Apple, on pense par exemple aux nouvelles versions de la puce M1 (Pro et Max) ou encore aux écrans sans bords avec une encoche pour les MacBook Pro de dernière génération.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, Apple est en retrait en ce qui concerne le volume d'expéditions, mais le géant californien n'a pas à être gêné quand il s'agit de croissance.

La concurrence fait un trimestre décevant

Quand on regarde le marché des ventes de PC, on pense sans surprise à HP qui est l'un des leaders, au premier trimestre de 2022, la société a vu sa part de marché chuter de 18,8% à 15,9%. Même son de cloche chez Lenovo qui diminue de 20,1% à 18,2% pour les trois premiers mois de l'année.

L'entreprise qui arrive à sortir à peu près indemne de ce mauvais trimestre, c'est Dell, on constate une légère augmentation de 0,2% de la part de marché.



Beaucoup d'experts le disent, si un jour Apple venait à rendre plus accessibles les tarifs de ses Mac, le géant californien pourrait rapidement devenir l'un des fabricants d'ordinateurs les plus compétitifs dans le monde. La firme de Cupertino pourrait passer devant les géants Lenovo, HP et Dell en l'espace de quelques années seulement !