Apple Music va ajouter une minuterie sur Android

⏰ Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

2



Depuis que Tim Cook est aux commandes, Apple a une tout autre vision du développement d’applications sur les OS concurrents. Dans le cas d’Apple Music, la firme de Cupertino propose son service de streaming sur Android et offre même des fonctionnalités intégrées qui ne le sont pas sur iOS !

Un minuteur sur Apple Music via Android

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d’Apple Music sur Android, l’application va bientôt s’enrichir d’un minuteur intégré qui permettra d’interrompre une musique en cours de lecture. Cette fonctionnalité peut s’avérer très utile pour les personnes qui apprécient écouter de la musique pour s’endormir le soir.

La nouveauté a récemment été aperçue par les beta-testeurs qui ont pu installer la bêta 3.10 disponible depuis le début de la semaine.



Le minuteur ne propose pas une configuration manuelle du temps avant arrêt, mais a déjà des durées prédéfinies, vous pouvez planifier 15, 30, 45 ou 1 heure. Impossible de faire moins ou plus que les durées citées ci-dessus, toutefois vous pouvez aussi demander que la lecture s’interrompt à la fin de la musique en cours ou dès que la playlist est terminée !

Ce système qui débarque sur Apple Music est plus performant que ce que nous avons sur iOS, car rappelons-le, nous sommes obligé de quitter l’application Musique pour se diriger vers l’app Horloge puis « minuterie » et « sonnerie » pour éteindre la musique automatiquement sur iPhone.

Contrairement aux utilisateurs sous Android, on peut définir nous même le temps précis pour arrêter la lecture du titre en cours, mais nous n’avons pas la possibilité d’arrêter la musique une fois celle-ci terminée ou quand la playlist a été lue en entière. En effet, cela n’est pas possible, car l’application Horloges et Musique n’ont pas encore ce lien qui permet d’identifier la fin d’une playlist.



Selon 9to5google, cette nouveauté n’est que le début de quelque chose qui va être encore plus poussée. Dans le code de cette bêta, on aperçoit qu’Apple va bientôt lancer sur l’application Apple Music (Android) la possibilité de stopper une lecture (via minuteur) à la fin d’une émission sur une radio ou à la fin de l’épisode en cours. Cela concerne bien évidemment les radios Apple Music. Ne nous attendons pas à une prise en charge pour les radios concurrentes qui sont accessibles sur Apple Music puisque cela se basera sur le programme de la radio en temps réel (ce que fournit Apple à ses radios maison).

Comment programmer un minuteur sur l’app Apple Music sur Android ?

Pendant que vous avez une lecture en cours, il vous suffit d’appuyer sur les trois petits points superposés en bas à droite de votre écran. C’est l’endroit des options supplémentaires où vous pouvez ajouter cette musique dans votre playlist, partager la musique… Tout en bas de cette liste, il y a « Sleep Time » avec une lune, pour bien vous faire comprendre que cette fonctionnalité peut être utile tard le soir !

Il vous suffit d’appuyer dessus puis de choisir la durée avant l’arrêt total de la lecture.



Est-ce que cette nouveauté arrivera sur iOS dans l’application Musique ? Pour le moment, aucune indication va dans ce sens, c’est même assez surprenant que les utilisateurs sous Android aient des nouveautés avant les clients Apple !