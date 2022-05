Disney+ : vers des contraintes pour ceux qui partagent leurs comptes ?

Les services de streaming le tolèrent, mais n'apprécient pas que vous partagiez votre compte, car cela génère une gigantesque perte financière. En effet, une personne utilisant votre compte ne va rien payer alors que si elle n'avait pas l'opportunité d'avoir son profil sur votre compte, elle paierait son propre abonnement ! Les services de streaming populaires comme Netflix et Disney+ le savent, cette pratique provoque des centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires en moins tous les ans.

Disney+ cherche à obtenir des opinions en Espagne

Alors que Netflix teste en ce moment au Chili, au Pérou et au Costa Rica une facturation supplémentaire quand une nouvelle connexion a lieu en dehors de votre domicile sur votre compte, Disney+ réfléchit lui aussi à être moins généreux envers les personnes qui partagent l'identifiant et le mot de passe de leur compte.



Comme l'ont fait remonter plusieurs abonnés Disney+ en Espagne, un surprenant sondage venant du groupe Disney est arrivé dans leur boîte mail. Les questions posées sont toutes orientées sur la thématique du partage du compte avec de tierces personnes (les amis, la famille, les collègues de travail...).



Dans un premier temps, Disney tente de comprendre pourquoi un utilisateur partage son compte avec une autre personne qui n'a jamais été abonnée à Disney+ ou qui a résilié son compte récemment.

Le sondage propose plusieurs réponses du type :

La personne qui utilise mon compte ne va pas assez sur Disney+ et ne trouve pas l'intérêt de payer son propre abonnement

La personne qui utilise mon compte n'a pas les moyens d'avoir son propre abonnement, j'ai pris la décision de l'aider en partageant mon compte

La personne qui utilise mon compte me donne l'accès à un service de streaming concurrent en échange, comme ça elle fait des économies et moi aussi

La personne qui utilise mon compte n'a pas d'intérêt spécial envers Disney+, je lui prête donc mon compte pour pouvoir après échanger sur des contenus qu'on a vus tous les deux

Dans ce sondage, Disney attire aussi l'attention sur la confidentialité. Peu d’utilisateurs le savent, mais quand on partage le compte d'un service de streaming, la personne a accès à des informations personnelles (comme l'adresse mail).

Le groupe Disney demande ouvertement "cela ne vous gêne pas qu'une autre personne a accès à des informations personnelles que vous avez renseignées au moment de la souscription à Disney+ ?". Différentes réponses sont proposées comme : "oui cela me préoccupe", "je n'ai pas d'avis à cette question" ou "je n'y accorde aucune importance".



À travers cette question, Disney provoque des interrogations sur la perte de confidentialité que cause un partage de compte. Il est fort probable que le service de streaming a cherché à déclencher un déclic chez certaines personnes qui partagent leur compte avec des inconnus sur des sites dédiés comme Spliiit.

L'effet Netflix qui attire l'attention de Disney+ ?

Quand on gère un service sur un marché ultra concurrentiel comme l'est celui du streaming vidéo, on regarde minutieusement ce que fait le "leader" du secteur, autrement dit Netflix.

Le service de streaming numéro 1 dans le monde a récemment eu des petits soucis, Netflix a annoncé pour la première fois en 10 ans la perte d'abonnés, une nouvelle qui a énormément déçu les actionnaires.

Certaines personnes (comme Elon Musk) affirment que cela est dû à l'obsession de Netflix de mettre en avant des hommes et femmes issues de la communauté LGBT dans ses contenus originaux, ce qui mettrait mal à l'aise de nombreux abonnés Netflix qui choisiraient de se retirer temporairement ou définitivement.



Dans l'esprit des dirigeants de Netflix, cela n'a pas d'effet sur les résiliations au service, cependant le partage de compte a lui un effet indésirable qui pousse des utilisateurs à résilier leur offre pour s'installer confortablement et gratuitement sur le compte d'un proche.



Du côté de Disney+, on observe cette tendance néfaste et on ne veut pas se retrouver dans la même situation que Netflix qui contrarie ses actionnaires à cause de la baisse d'abonnés.

Bien sûr, ce sondage pour les abonnés espagnols peut-être une coïncidence, mais il arrive seulement quelques semaines après l’annonce de Netflix qui a déclaré avoir perdu 200 000 abonnés en un trimestre.



Si la restriction de partage de compte débarque un jour sur Disney+, celle-ci sera-t-elle punitive en sanctionnant les mauvais abonnés qui partagent leur compte ? Sera-t-elle financière comme Netflix en ajoutant des frais supplémentaires ?

Pour l'instant, c'est impossible de le savoir, nous aurons peut-être d'autres signes de la part de Disney+ dans les prochains mois.



