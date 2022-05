Six ans de procès pour toucher 15$ dans l’affaire des iPhone 4S lents sous iOS 9

⏰ Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Apple a accepté de régler un procès en recours collectif qui dure depuis un peu plus de six ans et qui l'accusait de ralentir sciemment les appareils iPhone 4S à la suite de la mise à jour iOS 9 en 2015. La société dirigée par Tim Cook accepte ainsi de payer à certains propriétaires d'iPhone 4S qui avaient connu de mauvaises performances la modique somme de 15 dollars chacun pour leurs réclamations.

Une plainte déposée fin 2015 contre Apple

Le recours collectif a été initialement déposé en décembre 2015 par des plaignants représentant un groupe de clients de l'iPhone 4S de New York et du New Jersey. Le procès a accusé Apple de commercialiser faussement la mise à jour iOS 9 comme fournissant des performances enchantées sur les appareils qu'elle prend en charge, y compris l'iPhone 4S.

Les plaignants ont déposé collectivement la plainte dans cette action en alléguant que la classe a été lésée lorsque les consommateurs ont téléchargé iOS 9 sur leurs iPhone 4S après avoir été exposés à la description prétendument fausse d'Apple du nouveau système d'exploitation. Les demandeurs soutiennent qu'Apple a faussement déclaré que iOS 9 était compatible avec l'iPhone 4S et qu'il améliorerait ou "augmenterait les performances" pour ses clients qui ont téléchargé la mise à jour du logiciel. Au lieu de cela, les plaignants affirment que iOS 9 a considérablement ralenti les performances de leurs appareils iPhone 4S.

Comme à son habitude, Apple avait largement promu iOS 9, parlant même "d’expérience mobile la plus avancée. Maintenant encore plus". La mise à jour incluait des suggestions proactives de Siri, le glisser-déposer, la vue fractionnée, l'image dans l'image sur l'iPad, etc. Sur l'iPhone spécifiquement, Apple a promis des "améliorations sous le capot qui apportent des performances plus réactives". L'action collective fait valoir qu'il s'agissait d'une publicité mensongère pour l'iPhone 4S, le plus ancien des iPhone pris en charge par iOS 9. Apple a nié cela et, selon les demandeurs, ce refus comprenait en partie 48 000 documents et 539 000 pages. Maintenant, les demandeurs ont demandé la fin de l'affaire.



Dans le cadre du règlement, Apple a alloué 20 millions de dollars pour indemniser les propriétaires d'iPhone 4S à New York et dans le New Jersey qui ont connu des performances médiocres après la mise à jour vers iOS 9. Les clients qui estiment avoir droit aux 15 dollars doivent "soumettre une déclaration sous peine de parjure selon laquelle, à leur connaissance, ils ont téléchargé iOS 9, ou toute version de celui-ci, sur leur iPhone 4S... leur iPhone 4S a connu une baisse significative de ses performances en conséquence, ont droit à un paiement de 15 dollars par appareil applicable".



Un site Web sera créé où les clients qui pensent avoir droit au règlement pourront soumettre un formulaire, en fournissant leur nom, leur adresse électronique, le numéro de série de leur iPhone 4S (si possible) et leur adresse postale. Rappelons que nous allons bientôt découvrir iOS 16 qui sera introduit en bêta le 6 juin prochain.



