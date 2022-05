Apple Watch : l'accessoiriste Nomad lance des bracelets Sport Slim Band

Nomad est l'un des accessoiristes les plus populaires dans l'écosystème Apple, l'entreprise propose un tas d'accessoires pour iPhone, iPad et aussi pour Apple Watch. L'une des dernières annonces de Nomad concerne la montre connectée d'Apple avec un nouveau bracelet conçu pour les clients les plus sportifs !

Découvrez les Sport Slim Band

Nouveauté à retrouver chez Nomad, le célèbre accessoiriste vient de lancer un nouveau bracelet pour Apple Watch et vise essentiellement les sportifs. Les bracelets Sport Slim Band sont décrits comme étant léger au poignet et affiche une résistance maximale en cas de chute ou de frottement contre un objet.

Pour ce bracelet accessible en 40 mm, 41 mm, 44 mm et 45 mm, Nomad a choisi le caoutchouc FKM flexible, la conception intègre un mécanisme de fermeture à profil bas en acier inoxydable personnalisée.



Parmi les autres avantages, on retrouve une étanchéité à 100%, l'accessoiriste a compris qu'il était indispensable de proposer cette caractéristique étant donné que l'Apple Watch peut aller sous l'eau.

Parmi les couleurs disponibles, il y a le bleu clair, le beige, le vert ainsi que le noir.

À noter que ces bracelets ont été conçus spécialement pour l'Apple Watch Series 7 et SE, mais ils peuvent aussi être installés sur les Apple Watch d'anciennes générations, il faudra toutefois être vigilant au moment où vous choisissez la taille du bracelet.



Commercialisé au tarif de 49,95 dollars, l'expédition peut se réaliser également vers la France, Nomad ne restreint pas les pays de livraison.