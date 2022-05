Apple Glass : Apple les veut confortables pour des expériences prolongées

On le sait, Apple travaille sur plusieurs futurs produits, dont un casque de réalité virtuelle, mais également des Apple Glass, qui devraient faire concurrence aux Google Glass. Dans les prochains mois, on devrait avoir un aperçu du casque, tandis que les lunettes pourraient mettre un peu plus de temps pour faire leur arrivée.

Cependant, grâce aux différents brevets déposés par la firme de Cupertino, on en apprend un peu plus sur la direction choisie par la Pomme.

Les Apple Glass seront confortables pour une utilisation prolongée

On le sait, ce qui a su emmener Apple là où il en est, c'est notamment grâce à des petits détails dont Steve Jobs était partisan. Et à nouveau, la Pomme souhaite se démarquer dans le domaine des smartglass avec son produit en cours d'élaboration : les Apple Glass.



Un brevet accordé en septembre 2020, portant le nom de "Feedback coordination for a virtual interaction", met l'accent sur le traitement de la musique. Apple l'explique :

Les systèmes de traitement de la musique devraient idéalement s'efforcer d'améliorer la précision temporelle des performances musicales afin d'améliorer la qualité de la musique et l'expérience utilisateur", explique Apple. "Cette tâche, connue sous le nom de quantification, peut impliquer de présenter la lecture du son à un moment différent de celui de l'exécution du son...



La quantification nécessite de déterminer qu'une telle présentation modifiée est plus conforme aux intentions de l'interprète et/ou à la structure d'un morceau de musique.

En d'autres termes, la Pomme veut nous rapprocher encore un peu plus de la réalité une fois les lunettes sur le nez (ou le casque sur la tête) : vous n'entendrez la musique qu'au moment exact où vous le devriez - selon l'artiste ou l'endroit où vous vous trouvez. L'expérience audio, ou le concert virtuel, ne seront qu'encore plus proches de ce que l'on peut vivre en temps normal.

Le second point mis en avant est un brevet accordé pour la première fois en 2020 et se nomme "Structural thermal solutions for display devices." En d'autres termes ? La Pomme veut faire face aux problèmes de surchauffe :

Certains panneaux d'affichage, tels que les panneaux OLED et uOLED, par exemple, peuvent fonctionner à des températures élevées. Dans les systèmes connus, comme les HMD (Head-mounted display) portables, par exemple, les panneaux d'affichage sont généralement supportés par un support, une lunette ou une autre structure de ce type, qui est souvent formée d'un matériau léger (par exemple, du plastique) pour réduire le poids global des systèmes. Ces structures offrent toutefois peu d'avantages en termes de régulation thermique. Sans un refroidissement et une dissipation de chaleur appropriés, les panneaux (qui sont coûteux et difficiles à remplacer) peuvent se dégrader au fil du temps, ce qui entraîne souvent des dommages irréparables ou une défaillance du système.





Les systèmes existants utilisent souvent des composants supplémentaires, tels que des dissipateurs thermiques, mais provoquent d'autres problèmes. Apple "relève ces défis en fournissant un système d'affichage qui intègre des solutions thermiques dans les composants structurels."

Cette fonctionnalité combinée permet non seulement de réduire le nombre global de composants, la complexité et le poids du système d'affichage", poursuit Apple, "mais elle augmente la conductivité thermique et améliore la gestion thermique pour diminuer les températures de fonctionnement et prolonger la durée de vie utile du système.

Apple veut donc se servir de ce qui se fait actuellement, tout en l'améliorant, en utilisant une "solution thermique pour faciliter le transfert de chaleur à partir du panneau d'affichage".



