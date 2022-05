ChromeOS 102 alerte sur les problèmes de câble USB-C, à quand dans macOS ?

Google vient de lancer le déploiement de Chrome OS 102 avec un changement notable. Cette nouvelle version qui sera entièrement disponible au cours des prochaines semaines, intègre un système d'alerte à propos des câbles USB-C qu'on peut brancher sur l'ordinateur. Compte tenu de la diversité des accessoires, les Chromebooks entendent faciliter la vie de leurs utilisateurs en leur indiquant pourquoi un périphérique ne fonctionne pas de manière optimale.

Une bonne idée sur Chrome OS

Les alertes disponibles sont les suivantes d'après le blog de Google :

Le câble peut ne pas prendre en charge les écrans Votre câble USB-C risque de ne pas se connecter correctement aux écrans.

Le câble peut avoir un impact sur les performances Votre câble USB-C ne prend pas en charge la norme USB4. Les performances du périphérique peuvent être limitées. Votre câble USB-C ne prend pas en charge Thunderbolt. Votre appareil prend en charge un débit de données supérieur à celui de votre câble.



All USB-C cables, even those without logos, identify themselves to the computer precisely (using USB PD), and my team reads that info now, and we eliminate a silent failure when the user uses a USB 2.0-only cable with a DP Dock or Monitor. — Benson Leung (@Laughing_Man) May 27, 2022

Tous les câbles USB-C, même ceux qui n'ont pas de logo, s'identifient précisément auprès de l'ordinateur (à l'aide d'USB PD). Mon équipe lit désormais ces informations et nous éliminons une panne silencieuse lorsque l'utilisateur utilise un câble uniquement USB 2.0 avec une station d'accueil ou un moniteur DP.

Ce système d'alerte "Chrome OS" renvoie à des informations complémentaires. Il sera d'abord disponible sur les appareils Intel Core de 11e et 12e génération prenant en charge l'USB 4 ou le Thunderbolt. Ceci intervient alors que de plus en plus de stations d'accueil et de moniteurs sont disponibles pour les Chromebooks.

En outre, Chrome OS 102 a amélioré l'outil d'agrandissement pour les malvoyants et a ajouté une option "Extraire tout" dans le menu contextuel qui place le dossier à dézipper directement dans le répertoire que vous êtes en train de consulter. Sans oublier l'arrivée de l'application Cursive. À noter que les Chomebook démarrent à 219 euros seulement !

Apple pourrait faire pareil

Alors que la confusion autour des normes, des vitesses et des caractéristiques de l'USB-C ne cesse de croître, Google a choisi de prendre les choses en main avec cette nouvelle fonction. Les alertes fournissent aux utilisateurs une explication simple de la caractéristique du câble USB-C qu'ils utilisent, y compris la raison pour laquelle il pourrait ne pas fonctionner correctement.



Apple a adopté l'USB-C sur un grand nombre de ses produits, ainsi que le Thunderbolt 4. En augmentant sa dépendance à l'égard de l'USB-C et de Thunderbolt 4, elle devrait également ajouter une sorte de fonction d'alerte pour les câbles USB-C sur les Mac et les iPad. Cette fonction réduirait considérablement la confusion autour des câbles USB-C et Thunderbolt, et donnerait aux utilisateurs une explication claire du câble qu'ils utilisent et de celui dont ils pourraient avoir besoin pour débloquer davantage de fonctionnalités. Elle le fait déjà avec les chargeurs Lightning non compatibles sur l'iPhone, alors...



