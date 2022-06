Brevet : bientôt un MacBook qui ajuste l'angle d'affichage en fonction du regard ?

Julien Russo

Pour connaître les futures évolutions des produits Apple, il n'y a rien de plus fiable que regarder les technologies que protège Apple dans le registre de l'USPTO aux États-Unis. Une innovation pour le moins surprenante vient d'être dévoilée publiquement, elle concerne directement les MacBook.

Un MacBook à l'ajustement de l'écran automatique

Aujourd'hui, quand vous utilisez un MacBook ou n'importe quel autre ordinateur portable, c'est à vous d'ajuster manuellement l'angle d'affichage de l'écran. Certains utilisateurs ont l'habitude de lever l'écran et d'autres de l’incliner en arrière, cela s'explique principalement par votre angle de vue, inconsciemment vous cherchez l'angle d'affichage idéal, celui où vous aurez par exemple le moins de reflets en pleine journée.



L'avenir des MacBook pourrait bientôt passer par l'automatisme en ce qui concerne l'ajustement de l'angle d'affichage.

Apple a déposé un brevet mentionnant un écran capable de s'adapter en fonction du visage et du regard de son utilisateur. Avec le soutien de macOS et de quelques capteurs dans l'encoche en tête de l'écran, le MacBook serait capable de sélectionner le meilleur angle d'affichage pour vous offrir une expérience optimale quand vous utilisez votre MacBook.

Vous pouvez le constater dans le schéma dessiné par les ingénieurs d'Apple, on retrouve une personne qui regarde l'écran d'un ordinateur portable accompagné de plusieurs flèches qui décrivent un mécanisme d'adaptation automatique de l'angle de l'écran.



Sur l'image, le visage est vraiment face à l'écran, ce qui crée un angle de l'écran complètement horizontal, cependant Apple montre avec le point 210 que l'écran est aussi capable de s'incliner en arrière si le visage de l'utilisateur venait à être plus en hauteur.



Dans la description du brevet, Apple rappelle le fonctionnement du réglage manuel de l'angle que doit exécuter l'utilisateur quand il utilise son ordinateur portable :

Les appareils tels que les ordinateurs portables ont généralement une base couplée à un écran qui se déplace par un mécanisme de charnière ou un autre accouplement flexible. Les utilisateurs ouvrent, ferment et ajustent eux-mêmes l'angle de l'affichage.

Dans son brevet, Apple ajoute des éléments extrêmement précis et technique sur le projet qui semble être en cours en interne :

Un ordinateur portable peut comprendre un écran, une partie de base et un mécanisme d'articulation couplant de manière mobile l'écran à la partie de base.

Un système de détection optique configuré pour capturer l'image d'un objet peut inclure un système d'actionnement comprenant un élément en alliage à mémoire de forme couplé à la partie de base et à l'écran, il est configuré pour déplacer l'écran par rapport à la partie de base avec un système de traitement.

Comme vous pouvez le voir, Apple mentionne un système informatique capable de déterminer la position d'une position cible (l'utilisateur), dès que la position est confirmée, un système d'actionnement automatique active le mécanisme de la charnière de l'écran pour correctement adapter l'écran par rapport à la partie de la base.



Un écran qui s'adapte automatique à son utilisateur, c'est bien. Mais un MacBook qui s'ouvre tout seul au contact de son utilisateur, serait-ce aussi envisagé ? Il est fort probable qu'Apple est également pensé à un MacBook qui s'ouvre de manière autonome dès que son utilisateur souhaite l'utiliser. Après tout, cette hypothèse devient réalisable si la firme de Cupertino ajoute une charnière automatisée capable de contrôler l'écran sans que l'utilisateur le touche manuellement !



