#BatteryGate de 2017 : nouvelle attaque en justice au Royaume-Uni

Souvenez-vous, en 2017 Apple faisait face à un scandale international qui faisait la Une de tous les médias : la firme de Cupertino avait volontairement bridé les performances des iPhone pour permettre d'allonger la durée de vie des batteries. Le problème, c'est qu'Apple n'avait pas laissé le choix aux consommateurs d'activer ou non ce bridage, de plus l'information avait été communiquée dans les petites lignes d'une mise à jour iOS. Cet incident a déclenché une multitude de poursuites en justice, si on pensait aujourd'hui que la page avait été tournée, le #BatteryGate refait surface 5 ans après !

Apple fait face à un nouveau dépôt de plainte

Cette nouvelle affaire médiatisée se passe au Royaume-Uni, Justin Gutmann, un militant des droits des consommateurs, vient de déposer une plainte à l'encontre d'Apple au Tribunal d'appel de la concurrence britannique. À travers cette poursuite judiciaire, Gutmann demande des dommages et intérêts pour les 25 millions de propriétaires d'iPhone au Royaume-Uni qui ont été concernés par cette mise à jour logicielle ayant intégré le bridage des performances.



Selon le militant, si Apple a ajouté cette fonctionnalité désavantageuse pour l'expérience utilisateur, c'est tout simplement parce que l'entreprise savait très bien que les batteries risquaient de lâcher (et de faire redémarrer l'iPhone) en période de fortes sollicitations.

En effet, quand une batterie vieillit et que l'iPhone a une version logicielle plus récente que quand vous l'avez acheté, la batterie peut rencontrer de grandes difficultés face à des moments de consommation d'énergie de pointe (quand vous jouez à un jeu gourmand en performance par exemple).

Ce que Justin Gutmann reproche à Apple, c'est de ne pas avoir opté pour une procédure plus juste pour les clients : c'est-à-dire remplacer complètement l'iPhone ou proposer un changement sans frais de la batterie.

Au lieu de faire la chose honorable et légale de ses clients et d'offrir un remplacement gratuit, un service de réparation ou une compensation, Apple a plutôt induit les gens en erreur en dissimulant un outil dans les mises à jour logicielles qui a ralenti leurs appareils jusqu'à 58 %. Je lance cette poursuite afin que des millions d'utilisateurs d'iPhone à travers le Royaume-Uni reçoivent réparation pour le préjudice subi par les actions d'Apple.

Si cette affaire est couronnée de succès, j'espère que les entreprises dominantes réévalueront leurs modèles d'affaires et s'abstiendront de ce genre de comportement



Cette nouvelle affaire qui se présente au Royaume-Uni peut s'expliquer par le fait qu'Apple est prêt à payer pour être tranquille face à la justice. Cela a été le cas il y a 2 ans aux États-Unis quand Apple a préféré dépenser 500 millions de dollars sous forme d'arrangement avec les plaignants plutôt qu'aller jusqu'au bout du procès.

Après tout... Pourquoi ça ne refonctionnerait pas encore une fois ?

Les actions d'Apple face au #BatteryGate

Ce scandale a donné une mauvaise image à Apple, l'entreprise a rapidement été accusée de brider les performances de nos iPhone pour pousser les clients à acheter un iPhone de dernière génération. Toutefois, il est bon de rappeler que le géant californien a réagi face à la polémique, Apple a modifié sa mise à jour en laissant le choix aux consommateurs de brider ou non les performances, des excuses ont été faites publiquement et les Apple Store ont permis des remplacements de batteries à moins de 30€ partout dans le monde durant plusieurs mois.



