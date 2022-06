iOS 16 ajoute des filtres pour les spams par SMS

⏰ Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Alban Martin

Réagir



Vous le savez certainement, iOS dispose depuis un moment d'une API permettant aux applications tierces de détecter et d'alerter les utilisateurs sur les appels et les SMS indésirables. Avec iOS 16, l'API de filtrage des SMS évolue pour prendre en charge encore plus de catégories dans l'app Messages.

Un filtrage plus précis sur iMessage

Cette API introduite en 2017 avec iOS 11 intègre essentiellement des applications de base de données de spam dans l'application Messages d'Apple. De cette façon, chaque fois que vous recevez un message d'un numéro signalé comme spam, il va automatiquement dans une boîte de réception séparée. Maintenant, avec la dernière version d'iOS, les développeurs vont pouvoir aller encore plus loin avec de nouvelles catégories.



iOS 14 a introduit deux nouvelles catégories différentes pour les SMS indésirables en plus des indésirables : Transactions et Promotions. La première fait référence à tous les sujets bancaires, le second sur des baisses de prix par exemple.

Mais avec iOS 16, 12 nouvelles sous-catégories ont été ajoutées, comme en atteste cette session développeur de la WWDC 22.



Voici la liste complète :

Transactions Finances Rappels Commandes Santé Services publics Météo Transporteur Récompenses Autres

Promotions Offres Coupons Autres

Pourriel (Junk)



L'application Messages identifie chaque texto entrant et lui attribue une catégorie adéquate.

Important à savoir, Apple précise que les applications de filtrage des SMS utilisent une base de données locale pour identifier l'objet d'un message, de sorte que l'application n'a pas besoin de télécharger les messages de l'utilisateur sur un serveur pour fonctionner.



Pour la petite histoire, Apple filtre lui-même les SMS dans deux pays seulement à date : le Brésil et l'Inde, deux régions fortement touchées par le spam en général. Les autres doivent se procurer une app tierce comme Orange Téléphone en France.



iOS 16 est actuellement disponible en version bêta pour les développeurs. La première version bêta publique d'iOS 16 sera publiée début juillet, tandis que la version finale est attendue cet automne.