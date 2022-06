Apple recrute pour CarPlay et CarKey en Chine

Après avoir montré ses intentions futures pour la nouvelle version de CarPlay lors de la WWDC 2022, Apple recrute désormais des ingénieurs en Chine pour aider les constructeurs automobiles locaux à adopter la nouvelle expérience embarquée. Ce serait une première pour une marque chinoise.

Une avancée pour CarPlay en Chine

Lors de la WWDC22, après iOS 16 et macOS 13 notamment, Apple a présenté une toute nouvelle expérience CarPlay qu'elle commencera à proposer aux véhicules à la fin de 2023. Cette vision implique que CarPlay ne se limite pas à un seul écran d'infodivertissement, mais soit une intégration plus profonde dans le tableau de bord de la voiture nécessitant plus d'efforts de la part des constructeurs automobiles.



Afin d'approfondir sa collaboration avec les constructeurs automobiles, le China Daily rapporte qu'Apple a publié le 30 mai une offre d'emploi pour un "ingénieur partenaire de l'expérience automobile" basé à Pékin, Shanghai ou Shenzhen, afin de rejoindre l'équipe existante de l'expérience automobile.



Ce rôle hybride est destiné à un ingénieur d'applications qui doit fournir "un soutien à l'intégration aux partenaires automobiles et aider les développeurs à compléter la certification des systèmes avec Apple". En plus de s'occuper des dossiers de certification pour les différents programmes Car Experience d'Apple, tels que CarPlay et CarKey, l'employé devrait agir comme un communicateur entre Apple et "l'ingénierie globale de l'industrie automobile."

Le timing de l'offre d'emploi suggère que le poste est destiné à aider Apple à mettre en œuvre sa vision de CarPlay 2.0 avec les constructeurs automobiles locaux, ce qui peut être une tâche plus impliquante qu'actuellement pour les entreprises automobiles.



La nouvelle version de CarPlay lui permettra de tout piloter, notamment l'ensemble du tableau de bord et au tableau de bord du conducteur. Outre les fonctions normales de CarPlay, le système traiterait par exemple l'affichage de la vitesse et le niveau de carburant, et gérerait d'autres systèmes embarqués qui ne sont généralement pas gérés par un système d'info-divertissement.



Apple insiste sur le fait que les premiers véhicules utilisant la nouvelle expérience CarPlay seront annoncés fin 2023, et que les conducteurs en prendront le guidon à partir de 2024. Jusqu'à présent, Audi, Porsche, Renault, Ford, Acura, Honda, Volvo, Land Rover et Nissan ont adhéré au projet, mais Tesla et BMW ne seront apparemment pas de la partie. Ce n'est pas surprenant pour Tesla, un peu plus pour BMW qui avait inauguré CarKey.