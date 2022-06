Tim Cook remet une pièce dans la machine AR d'Apple

Au cours d'une interview la semaine dernière, Tim Cook a fait allusion (à sa manière) au futur de l'AR chez Apple. S'il n'y a pas de quoi faire lever les foules, on comprend de façon détournée que le géant américain prépare du lourd avec notamment un casque et des lunettes.

Patience, patience...

Il n'y a pas à dire, l'attente est interminable ! Si tout le monde essaye de trouver l'année choisie par Apple pour commercialiser ses premiers produits destinés à la réalité augmentée et la réalité virtuelle, personne ne sait réellement quand ce moment arrivera.



En revanche, aucun doute sur le fait qu'Apple travaille de manière acharnée sur plusieurs projets AR/VR. Tim Cook nous l'a justement confirmé à demi-mot lors d'une interview auprès du China Daily.



En réponse à la journaliste, le PDG d'Apple a déclaré :

Je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par les opportunités dans l'espace. Restez à l'écoute et vous verrez ce que nous avons à offrir.

Si cette phrase assez ambiguë n'indique rien d'explicite, elle est clairement considérée comme un sous-entendu lié à la préparation d'un produit AR/VR par le monde de la tech. En effet, l'espace est un sujet très à la mode et grandement mis en avant dans des expériences sur casques VR.



Par la suite, le présentateur des keynotes a fait l'éloge d'un certain type d'application présentes sur l'App Store, plus précisément celles basées sur ARKit. Durant l'interview, il a indiqué que pas moins de 14 000 applications de ce style étaient téléchargeables sur la boutique d'apps de la pomme et qu'elles offraient une multitude d'expériences AR à des millions de personnes à travers le monde.



Allez Tim ! On en peut plus d'attendre le casque AR/VR et les Apple Glass...