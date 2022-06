YouTube sur Apple Watch ? C'est possible grâce à l'app WatchTube !

L'Apple Watch n'a jamais été mise en avant pour regarder des vidéos, Apple a toujours privilégié l'aspect sportif, de paiements via Apple Pay, des cadrans sympathiques... Cependant, la célèbre montre connectée peut aussi avoir un potentiel dans le domaine des vidéos en ligne, un développeur s'est dévoué pour donner l'accès à YouTube depuis l'Apple Watch.

Depuis début juin, les utilisateurs de watchOS peuvent télécharger la fantastique application "WatchTube" sur l'App Store, cette app vous donne l'accès à la totalité des vidéos disponibles sur YouTube. Développée par Hugo Mason, elle met en avant plusieurs fonctionnalités qu'on retrouve dans l'application YouTube de base :

Ainsi que plein d'autres fonctionnalités qui sont déjà disponibles et qui vont débarquer dans de futures mises à jour. Le développeur est persuadé que WatchTube peut attirer un public, des utilisateurs qui n'ont pas leur iPhone à portée où qui se trouve dans des espaces où le téléphone n'est pas recommandé. Grâce à WatchTube sur watchOS, vous pourrez discrètement regarder vos vidéos préférées, directement depuis votre poignet !

Voici ce que donne une première approche avec WatchTube :

Lorsque vous entrez dans l'application pour la première fois, vous êtes accueilli par une liste de vidéos tendance sur YouTube. Ceci est votre flux. Au fur et à mesure que vous interagissez avec des vidéos, il adaptera son contenu en conséquence. Tout ce avec quoi vous interagissez est stocké sur l'appareil pour des raisons de confidentialité. Tout le contenu organisé et généré affiché dans votre flux est généré hors ligne sur votre montre via notre algorithme qui apprend de ce que vous regardez, aimez et des personnes auxquelles vous vous êtes abonné. Ce flux peut être défilé à l'infini au fur et à mesure que vous trouverez plus de contenu à regarder.