Sony annonce trois casque Inzone H9, H7, H3 et des moniteurs M3, M9 pour PS5 / PC

Sony a annoncé le lancement d'Inzone, une nouvelle marque d'écrans et de casques de jeu pour PC. Cette marque sera issue de la division électronique de la société et son produit phare sera l'Inzone M9, un moniteur 4K de 27 pouces. Le M9 est doté d'une dalle IPS avec gradation locale intégrale, d'une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et d'un temps de réponse de 1 milliseconde, de quoi attirer les joueurs (de PS5 par exemple).

Un moniteur M9 compatible VRR et HDMI 2.1

Selon le communiqué de presse de Sony, la dalle est également certifiée DisplayHDR 600 et couvre 95 % de la gamme de couleurs DCI-P3. De plus, le moniteur est compatible avec G-Sync et prend en charge les jeux à taux de rafraîchissement variable (VRR) grâce à l'inclusion d'un port HDMI 2.1. Si vous connectez le M9 à une PS5 par le biais de ce port, vous aurez accès à une fonction qui fera automatiquement basculer le moniteur entre les modes de traitement d'image et de faible latence lorsqu'il détectera que vous êtes sur le point de jouer à un jeu ou de regarder un film. Sony a également optimisé la sortie HDR de la PS5 pour le M9, et vous verrez les avantages de ce réglage automatiquement aussi. Le M9 de Sony sera commercialisé cet été au prix de 899 dollars, soit moitié prix d'un Studio Display d'Apple.

© Sony / Inzone

Un M3 en 240 Hz

Outre un écran 4K, Sony proposera également un écran Full HD 240 Hz. Comme le nouveau modèle phare de la société, le M3 offrira un temps de réponse gris-gris de 1 milliseconde, des fonctions spécifiques à la PlayStation 5 et la compatibilité avec G-Sync et VRR. Comme vous pouvez vous y attendre, les performances de la gamme dynamique élevée ne seront pas aussi bonnes que celles de la variante 4K, le moniteur n'obtenant que la certification DisplayHDR 400 de la VESA. Sony prévoit de commencer à vendre le M3 cet hiver au prix de 529 $.

Trois casques pour jouer chez Inzone

Aux côtés des moniteurs 2022, Inzone propose également trois casques. Pour ceux qui ne veulent faire aucune concession, il y a le H9 à 299 $. Il est doté d'une fonction de suppression active du bruit, d'une connectivité sans fil Bluetooth et 2,4 GHz, de la prise en charge de l'audio spatial et du même cuir synthétique que celui utilisé sur le casque WH-1000XM5 récemment annoncé par Sony.



Pour une option plus abordable, il y a le H7. Il ne dispose pas de la fonction ANC et du cuir "soft fit" du H9, mais coûte 229 dollars. Le H7 sera également doté d'une meilleure autonomie. Sony affirme que ses nouveaux écouteurs de milieu de gamme peuvent être utilisés pendant 40 heures, contre 32 heures pour le H9.



Enfin, il y a le H3 à 99 $, que vous pouvez connecter à votre PC ou à votre PS5 via une prise casque de 3,5 mm ou un adaptateur USB filaire. Sony commercialisera ces trois modèles cet été.