Les fabricants de PC sont inquiets face à l'arrivée des MacBook Air M2

Même si Apple reste derrière la majorité des grands constructeurs de PC, la firme de Cupertino répand tout de même une certaine terreur dès qu'un nouveau MacBook/Mac à moins de 2000€ est annoncé. En effet, la part de marché d'Apple évolue au détriment de ses concurrents qui perdent une tonne de ventes !

Plus on approche de la date de lancement et plus la concurrence panique

Selon des sources industrielles citées par DigiTimes, certains fabricants d'ordinateurs portables sous Windows "craignent" que l'arrivée ce mois-ci du MacBook Air équipé de la puce M2 ait un effet négatif sur les ventes d'ordinateurs portables basés sur le processeur Intel avec Windows 11. Les concurrents le savent, la M2 va être un monstre de puissance et les consommateurs sont déjà nombreux à être séduits par le design qui a été revisité par les designers de l'Apple Park.



Selon le rapport, un fournisseur populaire sur le marché des PC (qui a préféré rester anonyme) a déclaré que le MacBook Air M2 ne causera aucun tort aux ordinateurs d'entrée et de milieu de gamme, par contre l'histoire sera tout autre pour les ordinateurs haut de gamme vendus entre 1000 et 1500 dollars. Ce fournisseur estime que le nouveau MacBook Air d'Apple va être destructeur pour les fabricants qui proposent des ordinateurs premium.

Les mises à niveau vers le processeur M2, l'objectif de l'appareil photo et le design placent la légère augmentation de prix du nouveau MacBook Air dans une fourchette acceptable pour les consommateurs

Autre point inquiétant qui indique que de mauvais jours arrivent, c'est la baisse de la confiance des clients due à l'inflation et à la crise économique mondiale. Comme les composants augmentent de prix, cela provoque inévitablement la hausse du prix de production qui se répercute le plus souvent sur le prix final de l'ordinateur. Si Apple peut ajouter 50-100€ sans créer de scandale, ce n'est pas le cas chez les concurrents qui peuvent perdre beaucoup de ventes à cause d'une évolution tarifaire d'une génération de produit à l'autre.



Comparée à la puce M1, la puce M2 du nouveau MacBook Air offre des performances CPU jusqu'à 18% plus rapides et des performances graphiques jusqu'à 35% plus rapides que le modèle précédent. Le prix du nouveau MacBook Air débutera à partir de 1499€ en France. D'après les dernières déclarations d'Apple, le nouveau MacBook Air sera disponible à la vente au mois de juillet, il est pour le moment impossible de donner une date précise. À noter tout de fois que les rumeurs estiment un lancement dès le 15 juillet.