Twitter poursuit en justice le gouvernement de l'Inde pour censure

Depuis plusieurs mois, le Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, exerce un contrôle sur les réseaux sociaux, que ça soit Twitter, Facebook ou encore Instagram, la majorité des contenus anti-gouvernement n'ont plus le droit d'être visibles par les utilisateurs indiens. Une situation qui n'est plus possible selon la direction de Twitter qui a lancé une procédure en justice.

Twitter attaque le gouvernement indien

La liberté d'expression est l'une des forces des réseaux sociaux, quand celle-ci vient à être bafouée par les gouvernements, les géants comme Twitter n'hésitent pas une seule seconde à contester ces décisions devant les tribunaux.

Selon un récent rapport du New York Times, Twitter vient de déposer une plainte au tribunal de Bangalore, une ville dans le sud de l'Inde. Dans le descriptif de la plainte, on peut apercevoir que Twitter présente une certaine inquiétude quant aux requêtes répétitives du gouvernement indien de censurer des contenus et comptes.



En général, Twitter est toujours coopératif quand il s'agit de supprimer des contenus comme la pornographie, des agressions, des vols... Cependant, l'entreprise américaine l'est moins lorsqu’un gouvernement réclame de supprimer des tweets et autres contenus qui sont des critiques envers sa gestion de la pandémie, du chômage, de la sécurité... Ce que n'accepte pas Twitter, c'est de devoir dissimuler les erreurs que fait le gouvernement indien et qui sont dénoncées quotidiennement par la population.

Dans la plainte, Twitter estime que les demandes de suppressions de contenus et de blocages de comptes sont trop répétitives et que le gouvernement indien adopte un comportement disproportionné et inquiétant envers l'activité qui a lieu sur les réseaux sociaux dans le pays.



La tension est déjà montée entre l'Inde et Twitter l'année dernière, le pays a accusé le géant américain de laisser circuler volontairement les contenus visant à amplifier les mouvements sociaux (vidéos de manifestations, déclarations face à la caméra, vidéos qui dénoncent les mensonges du gouvernement...).

Pour mettre la pression à Twitter, le gouvernement indien a récemment sous-entendu que le réseau social ne respectait pas les règles qui encadrent les services numériques.



Twitter est une plateforme considérée comme pouvant avoir une forte influence sur l'opinion publique, ce qui préoccupe énormément le gouvernement indien qui fait face à de nombreuses manifestations sur la gestion de la Covid-19 et également sur la perte de pouvoir d'achat.

Depuis l'année dernière, Twitter a été contraint de supprimer une dizaine de comptes particulièrement populaires chez les manifestants et autres habitants qui contestent les choix du gouvernement en fonction.



Est-ce que Twitter arrivera à prouver l'attitude excessive de l'Inde ? Les avocats du réseau social préparent les dossiers pour contrer la stratégie du Premier ministre Narendra Modi.



