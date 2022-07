Fitness+ sur iOS 16 : des trophées à gagner pour les membres les plus actifs

Visiblement, iOS 16 n'a pas encore dévoilé toutes ses nouveautés, nous venons d'apprendre aujourd'hui qu'Apple a mis en place des trophées qui seront automatiquement attribués aux utilisateurs d'Apple Fitness+, les plus réguliers. Avec cette initiative, le géant californien poursuit sa stratégie de vouloir faire bouger les clients qui possèdent une Apple Watch !

Qui sera le premier à obtenir tous les trophées ?

Bonne nouvelle pour les futurs utilisateurs d'iOS 16 qui ont un abonnement Apple Fitness+ en cours, en plus de vous encourager en vous affichant vos anneaux d'activités pendant vos exercices, Apple va aller encore plus loin en vous proposant de remporter des trophées directement dans l'application "Formes" préinstallée sur votre iPhone.



Depuis longtemps, Apple présente des challenges en lien avec votre activité journalière, par exemple de gagner un trophée si vous faites tel nombre de pas, si vous faites minimum 20 minutes d'entraînement dans la journée, si vous remplissez vos anneaux plusieurs jours d'affilée... Cependant, tous ces objectifs ont toujours été détachés et mis à part du service d'abonnement fitness "Apple Fitness+".



Ajoutées dans la troisième bêta d'iOS 16, les nouvelles récompenses ont un design distinctif qui permet de les identifier facilement comme appartenant à divers exercices et catégories Fitness+.

Comme a pu l'observer MacRumors grâce à l'un de ses lecteurs particulièrement actifs sur Fitness+, il existe des trophées pour énormément d'activités :

Le nombre d'exercices réalisé sur une période prédéfinie

La première activité réalisée dans une catégorie que vous n'avez jamais testée sur Apple Fitness+

Une récompense pour des performances optimales dans un exercice en particulier

Un trophée quand vous avez fait tous les exercices d'une catégorie

Ainsi qu'une multitude d'autres prix. Avec cette approche, Apple cherche à vous motiver et à mettre en valeur les nombreux exercices sur Fitness+. Ce système permettra probablement aux utilisateurs de découvrir de nouvelles catégories du service, puisque quand il y a un trophée à la clé, c’est tout de suite plus stimulant !



Pour les exercices Fitness+ terminés qui répondent aux exigences d'une récompenses, les trophées sont accessibles rétroactivement. Toutefois, il se peut que les utilisateurs ne voient pas les nouvelles distinctions sur leurs appareils avant d'avoir effectué un exercice Fitness+ ultérieur.



Pour rappel, Apple Fitness+ offre des cours enregistrés avec des coachs professionnels. Diverses catégories sont proposées comme le Yoga, le Fractionné (HIIT), le renforcement, les pilates, la marche sur tapis, la course sur tapis, le rameur, la danse, le vélo, le gainage ou encore la récupération en pleine conscience.



Pendant que vous suivez un cours, l'Apple Watch s'occupe d'envoyer (via votre réseau Wi-Fi) la totalité des données santé récupérées, ce qui permet au service de vous afficher en temps réel votre rythme cardiaque et l'évolution des calories éliminées.

Fitness+ est disponible uniquement dans l'écosystème Apple à 9,99€/mois sans engagement !