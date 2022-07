Insolite : il cache un AirTag sur une voiture banalisée de la police japonaise

Présenté par Apple comme un traqueur d'objet permettant de retrouver ses clés, son portefeuille ou encore le jouet de son enfant, l'AirTag peut en réalité faire bien plus qu'on l'imagine. Un...

Pour l'instant, l'enquête continue, la police japonaise n'a pas été plus loin dans ses recherches. Il sera intéressant de voir l'excuse que donnera l’individu qui a placé l'AirTag sur le pot d'échappement de la voiture ! On espère pour lui qu'il a préparé un discours convaincant quand il sera convoqué au poste de police...

La majorité des affaires judiciaires qui impliquent des AirTags ont toujours le même contexte : un homme qui se fait interpeller, car il a voulu suivre les déplacements de son ex-compagne qui a trouvé l'AirTag et qui a été déposé plainte. Cependant, cette fois-ci, la dernière histoire en date qui nous vient tout droit du Japon se place aisément dans la catégorie " insolite ". En mai, alors qu'il montait dans sa voiture de police banalisée, un inspecteur a repéré un étrange objet collé au pot d'échappement. En observant de plus près, l'inspecteur a découvert une boîte en plastique transparente qui contenait un AirTag. Immédiatement après avoir trouvé le traqueur d'Apple, il va prendre l'initiative de regarder partout à l'extérieur de la voiture afin de vérifier si un autre AirTag n'a pas été dissimulé.

Dès la commercialisation de l'AirTag, Apple a été très clair sur le fait que son traqueur ne devait servir qu'à retrouver vos objets personnels. Cependant, comme on pouvait s'y attendre, les dérives ont été nombreuses... Aujourd'hui, l'AirTag est régulièrement au cœur des enquêtes policières pour des motifs de harcèlement .

