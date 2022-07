Apple a lancé un challenge "activité" à ses employés (par équipe de 4)

À l'Apple Park, on est convaincu qu'une activité régulière est indispensable pour conserver une bonne santé, ce qui est d'ailleurs entièrement vrai. Si la firme de Cupertino met au défi des millions d'utilisateurs d'Apple Watch à travers le monde, Apple propose aussi des challenges internes pour motiver ses employés à brûler des calories !

Un challenge inédit pour le mois de juillet

Les employés d'Apple peuvent concourir par équipe de quatre pour fermer leur anneau d'activité pendant tout le mois de juillet.

Sans aucune obligation, Apple a recommandé en juin à ses employés qui possèdent une Apple Watch au poignet de former des équipes de 4. Le principe du challenge est simple, chaque participant ajoute des points à chaque fois qu'il avance et ferme ses anneaux, ces points intègrent un compteur qui globalise les performances de chaque équipe.

Image by MacRumors

À la fin du mois de juillet, Apple fera les comptes de chaque équipe afin de voir celles qui ont été les plus motivées et ont généré le plus de points. Le géant californien s'engage à offrir de magnifiques vestes noires avec une fermeture éclair et les fameux anneaux d'activités qui ont participé à rendre populaire l'activité physique avec Apple Watch !

La seule condition pour obtenir le cadeau, c'est d'atteindre 1240 points à 4 personnes (ou moins) avant le 1er août 2022.



Évidemment, Apple recommande de multiplier un maximum les sorties en plein air, les exercices sur Fitness+ ainsi que les déplacements du quotidien à pied ou à vélo plutôt qu'en voiture.

Ce type de challenge en équipe est particulièrement motivant, car il oblige tous les participants à s'impliquer, si vous êtes en mode "après-midi sur le canapé devant une série Apple TV+", vous pouvez être certain que vous recevrez un message d'un collègue vous incitant à générer des points !

Comment affronter des amis et remporter un trophée ?

Si vous connaissez un utilisateur d'Apple Watch qui ne fait pas assez d'activités physiques, vous pouvez lui lancer un challenge sur une période de 7 jours.

Pour cela, il suffit de suivre ce chemin pour envoyer une invitation :

Ouvrez l’app Forme sur votre Apple Watch

Accédez à l'onglet "Partage"

Touchez le nom d'un ami (qui possède une Apple Watch)

Appuyez sur le bouton "Affronter"

Appuyez sur "Inviter" pour confirmer l'envoi

Votre ami recevra immédiatement une notification l'informant que vous l'invitez à un challenge. Lorsque le partage d'activité est autorisé, vous pouvez vérifier la progression de vos amis et les motiver à faire mieux. Lorsque vous recevez la notification d'activité d'un ami, vous pouvez répondre par des messages prédéfinis.