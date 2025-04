Apple renomme son activité publicitaire en Apple Ads

Apple change de cap dans la publicité. En renommant son service “Search Ads” en “Apple Ads”, la marque ouvre la voie à une stratégie publicitaire plus large, intégrée à l’ensemble de son écosystème. Ce virage marque un moment clé pour l’avenir de ses services… et de la publicité numérique.

Apple Ads : Apple redéfinit sa stratégie publicitaire au-delà de l’App Store

Aujourd'hui, Apple a annoncé lors d'une conférence dédiée aux développeurs le rebranding de son service “Search Ads” en “Apple Ads”. Plus qu’un simple changement de nom, cette évolution marque une nouvelle étape dans la stratégie publicitaire d’Apple, qui cherche à élargir son offre au-delà des résultats de recherche dans l’App Store. Voici ce que cela signifie pour les développeurs, les annonceurs… et les utilisateurs.

Un changement de nom stratégique

Lancé en 2016, le service Apple Search Ads permettait aux développeurs de promouvoir leurs applications en haut des résultats de recherche dans l’App Store. Depuis, Apple a progressivement étendu les emplacements publicitaires à d’autres zones, notamment :

L’onglet Aujourd’hui (qui met en avant des apps sur la page d’accueil de l’App Store)

Les résultats de recherche standards

La section “Vous aimerez peut-être aussi” en bas des fiches d’applications

Face à cette diversification, le nom “Search Ads” devenait réducteur. D’où le nouveau nom plus large et plus ambitieux : Apple Ads.

Une offre publicitaire en pleine expansion

Ce rebranding laisse entrevoir des ambitions bien plus larges. Il ne s’agit plus seulement de publicité sur l’App Store. Des rumeurs persistantes évoquent l’arrivée de formats publicitaires sur Apple Plans, voire sur d’autres services comme Apple News, Apple TV+ ou Apple Podcasts.

La nouvelle identité “Apple Ads” offre ainsi plus de flexibilité à la marque pour élargir ses canaux de diffusion, à l’image de ce que proposent déjà des géants comme Google ou Amazon.

Un enjeu économique majeur pour Apple

Avec la pression croissante sur les ventes de matériel (iPhone, Mac, etc.), Apple mise de plus en plus sur ses services pour maintenir sa croissance. La publicité représente un levier important : selon certaines estimations, le chiffre d’affaires publicitaire d’Apple pourrait dépasser les 10 milliards de dollars annuels d’ici 2026. Le rebranding en “Apple Ads” confirme donc l’ambition de faire de cette branche un pilier à part entière du modèle économique d’Apple.