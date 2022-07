Apple annonce déjà le renouvellement de sa série Loot avec Maya Rudolph

Vous avez apprécié les premiers épisodes de la série Loot ? Bonne nouvelle, Apple annonce que sa série du moment va avoir une suite puisque la deuxième saison a officiellement été signée, ce qui veut dire que l'équipe derrière le programme a le feu vert pour commencer l'écriture et le tournage des prochains épisodes !

Loot, saison 2

Contrairement aux services de streaming concurrents, Apple n'hésite pas à prendre une décision rapide pour renouveler ses séries afin que la prochaine saison arrive le plus vite possible.

Cela est un avantage pour Apple qui conserve la "hype" autour de son contenu et pour les abonnés Apple TV+ qui obtiennent la suite de l'histoire plus rapidement. Alors que seuls les cinq premiers épisodes de Loot sont en ligne, Apple annonce déjà donner son accord pour la production d'une deuxième saison.



Si vous n'avez pas encore regardé Loot, on retrouve Molly Novak (joué par Maya Rudolph) qui semble avoir une vie de rêve. Jets privés, manoir et yacht font partie de son quotidien. Mais tout bascule lorsque son mari depuis 20 ans la trahit, une tâche que les tabloïds ne ratent pas. Elle va finir par s'apercevoir qu'il faut donner aux autres afin de remonter la pente. L'équipe qui l'entoure est aussi éclectique que déjantée, une comédie typiquement américaine.



Maya Rudolph est producteur exécutif, avec Natasha Lyonne et Danielle Renfrew Behrens, par le biais de leur bannière Animal Pictures. Dave Becky de 3 Arts est également producteur exécutif. "Loot" est produit pour Apple par Universal Television. C'est le deuxième projet entre Apple TV+ et Yang, après la série d'anthologies "Little America", nominée à trois reprises.

Matt Cherniss, responsable de la programmation chez Apple TV+ a déclaré dans un communiqué de presse :

Merci à Maya, Alan, Matt et à l’ensemble de la distribution et de l’équipe créative incroyablement talentueuse de Loot, ils ont réussi à créer une série pleine de personnages intéressants et attachants. On retrouve à la fois des moments hilarants et réconfortants à chaque épisode de la première saison.

Cette série a conquis le cœur des abonnés dans le monde entier et nous avons hâte de voir la seconde saison.

La série Loot a été félicitée par les critiques des plus grands médias américains, on parle d'une série au scénario divertissant accompagné d'une dose d'humour que beaucoup de personnes apprécient. Comme l'a fait remarquer Matt Cherniss, les critiques ont aussi relevé le côté attachant des personnages, chaque acteur a un rôle capital qui apporte la différence à chaque scène. On s'habitue vite au casting, ce qui participe sans surprise à l'effet "addictif" de cette série.



Pour le moment, Apple TV+ n'a pas dévoilé la date approximative de disponibilité de la saison 2, il faut toutefois compter environ 9 à 12 mois pour obtenir une date, la synopsis et la bande-annonce.

À noter que la première saison est toujours en cours, nous sommes actuellement à 5 épisodes sur les 10 qui ont été tournés pour la saison 1, le rythme de diffusion sélectionné par Apple est le même que pour les autres créations originales : un nouvel épisode par semaine.



Apple TV+ est accessible sur Apple TV, Smart TV Samsung, Boitier Roku, Fire TV d'Amazon, Smart TV LG, Smart TV Vizio et Sony, sur iPhone, iPad, PC et Mac. Vous pouvez profiter de 7 jours d'essai gratuits et au-delà, la facturation de 4,99€/mois s'enclenche automatiquement, sans engagement.