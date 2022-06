La série Loot est disponible sur Apple TV+ avec Maya Rudolph

Apple TV+ accueille, comme prévu, la nouvelle comédie autour du travail nommée "Loot", avec Maya Rudolph. De quoi trouver une certaine résonance chez les cadres qui sont abonnés au service de streaming.



La série est créée par Alan Yang et Matt Hubbard, deux créateurs récompensés par un Emmy Award, et avec Michaela Jaé Rodriquez, Ron Funches, Nat Faxon et Joel Kim Booster.

Loot est typiquement une comédie américaine

La vedette et la productrice exécutive se nomme donc Maya Rudolph, ("Saturday Night Live", "Bridesmaids"), une star qui n'est pas seule au casting puisqu'on retrouve également Michaela Jaé Rodriguez ("Pose"), Ron Funches ("Undateable"), Nat Faxon ("Married") et Joel Kim Booster ("Sunnyside"). Loot a été créé par Alan Yang ("Little America", "Master of None") et Matt Hubbard ("30 Rock", "Forever"), la première saison comportant 10 épisodes dont les trois premiers sont disponibles ce vendredi.

© Apple

Dans "Loot", Maya Rudolph joue la milliardaire Molly Novak qui semble avoir une vie de rêve. Jets privés, manoir et yacht font partie de son quotidien. Mais tout bascule lorsque son mari depuis 20 ans la trahit, une tâche que les tabloïds ne ratent pas. Elle va finir par s'apercevoir qu'il faut donner aux autres afin de remonter la pente. L'équipe qui l'entoure est aussi éclectique que déjantée, une comédie typiquement américaine.

Maya Rudolph est producteur exécutif, avec Natasha Lyonne et Danielle Renfrew Behrens, par le biais de leur bannière Animal Pictures. Dave Becky de 3 Arts est également producteur exécutif. "Loot" est produit pour Apple par Universal Television.

C'est le deuxième projet entre Apple TV+ et Yang, après la série d'anthologie "Little America", nominée à trois reprises.