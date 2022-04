Apple annonce la série comique Loot pour le 24 juin

⏰ Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Après Severance, la nouvelle série autour du bureau pointe déjà le bout de son nez. Il s'agit de Loot, avec Maya Rudolph, le dernier programme Apple Original annoncé par la société. Cette fois, il ne s'agit pas d'un thriller angoissant mais d'une comédie qui se passe sur le lieu de travail. De quoi facilement s'identifier aux personnages et aux situations.

Une comédie avec une femme milliardaire

Loot est produit et met donc en vedette Maya Rudolph, lauréate d'un Emmy Award. La comédie de type sitcom en 10 épisodes des créateurs Alan Yang et Matt Hubbard fera ses débuts dans le monde entier avec les trois premiers épisodes le vendredi 24 juin sur Apple TV+, suivis d'un nouvel épisode hebdomadaire chaque vendredi.



Le casting de la comédie Loot est mené par les stars Michaela Jaé Rodriguez (Pose), Ron Funches (Undateable), Nat Faxon (Married) et Joel Kim Booster (Sunnyside).

Dans Loot, la milliardaire Molly Novak (Rudolph) a une vie de rêve, avec des jets privés, un manoir tentaculaire et un gigayacht - tout ce que son cœur désire. Mais lorsque son mari depuis 20 ans la trahit, elle s'enfonce dans une spirale publique qui alimente les tabloïds. Elle touche le fond lorsqu'elle apprend, à sa grande surprise, qu'elle a une fondation de bienfaisance dirigée par Sofia Salinas (Rodriguez), qui implore Molly de cesser de faire parler d'elle. Avec son assistant dévoué Nicholas (Kim Booster) à ses côtés, et avec l'aide de Sofia et de son équipe - dont le comptable aux manières douces Arthur (Faxon) et son cousin optimiste et amoureux de la culture pop Howard (Funches) - Molly se lance dans un voyage de découverte de soi. Donner aux autres est peut-être ce dont elle a besoin pour redevenir elle-même.

Ce projet marque la deuxième collaboration entre Apple TV+ et Yang, après la série d'anthologie Little America, nommée à trois reprises aux Independent Spirit Awards, aux BAFTA et aux NAACP Image Awards.



Nul doute que Loot devrait ravir les fans de série comique.



