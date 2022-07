Google lance ChromeOS Flex pour remplacer macOS sur les Mac et Windows sur les PC

Face à Windows et macOS, ChromeOS rencontre depuis longtemps quelques difficultés à s'imposer sur le marché des systèmes d'exploitation pour ordinateur. L'une des dernières idées de la firme de Mountain View est de donner la possibilité à qui le veut, de virer le système d'exploitation de son Mac ou PC et de le remplacer par ChromeOS.

Seriez-vous prêt à vous séparer de macOS ?

Vous possédez une ancienne génération de Mac et Apple vous a abandonné au niveau du logiciel, vous ne pouvez plus installer les dernières mises à jour de macOS ?

Pour Google, votre Mac a toujours du potentiel et un bel avenir, le géant californien vous invite à tourner la page et prendre un nouveau chemin en installant ChromeOS sur votre Mac.

Dès aujourd'hui, vous pouvez tester le système d'exploitation de Google en installant ChromeOS Flex sur votre ordinateur via une clé USB amorçable.



Plus de 400 appareils, dont des Mac lancés après 2010 sont approuvés pour exécuter le système d'exploitation. Les particuliers peuvent profiter de ChromeOS Flex gratuitement, mais les organisations qui utilisent CloudReady devront payer des frais ou un abonnement.

Étant donné que ChromeOS Flex est basé sur le même code et qu'il est livré avec Google Assistant, le navigateur Chrome et le partage à proximité, Google affirme qu'il a la même apparence et la même convivialité que ChromeOS qui est préinstallé sur tous les Chromebook.

Parmi les engagements de Google, on retrouve :

Un accès rapide à l'infrastructure VDI et aux applications Web grâce à une expérience intuitive, claire et fiable.

Un démarrage rapide des appareils, aucun ralentissement au fil du temps et des mises à jour qui se font en arrière-plan pour éviter de vous faire attendre

Une sécurité proactive, des contrôles informatiques empêchent la perte de données si votre appareil est perdu ou volé

Pas besoin d'un antivirus grâce à la nouvelle technologie de "bas à sable"

Les étapes pour installer ChromeOS Flex sur votre Mac ou PC

Inscrivez-vous sur le site dédié Créez une clé USB ChromeOS Flex de démarrage pour tester ChromeOS Flex avant de l'installer Lorsque vous êtes prêt, lancez le processus d'installation de ChromeOS Flex sur votre Mac ou PC pour remplacer votre système d'exploitation

En rachetant Neverware, une entreprise qui fournissait CloudReady, Google a créé ChromeOS Flex, qui permet aux clients de réutiliser des ordinateurs obsolètes et de les transformer en appareils ChromeOS. Un geste pour la planète, car cela motive les consommateurs à garder plus longtemps leur ordinateur fixe ou portable.