Deux nouveaux spots publicitaires pour l'iPhone 13

Deux nouvelles petites vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube officielle d'Apple. Les deux font partie de la série "Relax, it's iPhone" et font la promotion de l'iPhone 13, le dernier petit bijou de la marque.

Relax, it's iPhone

On s'approche doucement de la sortie de l'iPhone 14 mais cela n'empêche pas de continuer à promouvoir les qualités de l'iPhone 13. Au travers de deux nouveaux spots publicitaires, Apple met en avant la résistance de l'iPhone aux éclaboussures et aux chocs.

La première vidéo s'intitule Shake et met en scène un iPhone qui "prend l'eau". Durant une quarantaine de secondes, on peut apercevoir un chien sortant de la piscine qui décide de se sécher à côté de sa maîtresse, assise tranquillement sur son transat, son iPhone à la main. Une histoire estivale qui colle parfaitement à la saison et qui rappelle à tout le monde que l'iPhone est certifié IP68 et qu'il est censé fonctionner même en ayant reçu malencontreusement de l'eau.

La deuxième vidéo se nomme Edge et souhaite s'étendre sur la résistance de l'iPhone lorsqu'il subit un choc. Pour la mise en scène, on découvre un iPhone en train de vibrer au bord d'une table et qui s'apprête à tomber sur le sol. Une fois que la catastrophe arrive, le slogan "Relax, it's iPhone" s'affiche en plein écran, sous-entendu pas d'inquiétude, l'écran Ceramic Shield vous protège. On vous conseille tout de même le verre de protection ainsi que la coque au dos pour protéger votre iPhone.

D'ailleurs, le slogan "Relax it's iPhone" n'est pas nouveau. C'est en réalité une suite de petites vidéos du même style qui à chaque fois mettent en avant les qualités de l'iPhone dans plusieurs domaines. L'an passé, pour l'iPhone 12, la série s'appelait "Détendez-vous, c'est l'iPhone".