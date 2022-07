Rumeur : Apple avait fini la conception du Mac Pro M1, mais ne l'a pas lancé

Quasiment toute la gamme Mac possède aujourd'hui les nouvelles puces M1 ou M2, cependant certains modèles restent avec les processeurs Intel, c'est le cas du Mac Pro qui a toujours les processeurs Intel Xeon W 2,7 GHz et Intel Xeon W 3,5 GHz. Bien sûr, cela ne veut pas dire que les performances ne sont pas au rendez-vous, mais cette stratégie ne va pas durer.

Apple avait le Mac Pro M1 de prêt, mais n'a pas voulu le commercialiser

Selon le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, Apple disposait d'un Mac Pro équipé de la puce M1 prêt à être expédié et à faire ses débuts "il y a plusieurs mois", mais le géant californien a décidé à la dernière minute de patienter la sortie du Mac Pro "M2 Extrême" qui devrait avoir lieu vers le dernier trimestre de 2022.



Apple a sans doute retardé la sortie du Mac Pro M1 afin d'attendre la fin du développement des puces "M2 Extrême" qui possèderont une technologie bien plus avancée et puissante. Il est probable que la firme de Cupertino ait eu une certaine angoisse à ce que la puce M1 déçoive les propriétaires de Mac Pro qui sont parmi les plus exigeants en termes de performance.

Selon Gurman, le Mac Pro haut de gamme en silicium d'Apple sera présenté en avant-première entre la rentrée et les fêtes de fin d'année. Toutefois, la mauvaise nouvelle, c'est qu'Apple devrait rater Noël puisqu'on parle d'une disponibilité à partir du premier trimestre de 2023. En soi, ce n'est pas très grave, car le Mac Pro s'adresse essentiellement aux entreprises et professionnels indépendants, ce n'est pas le genre de produit qu'on offre au pied du sapin.

Gurman souligne que si Apple avait prévu d'annoncer le Mac Pro lors de la WWDC 2022, les choses n'ont pas été jusqu'au bout, ce qui est quand même dommage pour les clients qui souhaitaient renouveler leur Mac Pro afin de profiter d'une puce M1.

Un Mac mini qui ne sera pas complètement "nouveau"

Autre révélation du journaliste, c'est à propos du Mac mini. Selon les informations qu'il a obtenu, il est inutile de s'attendre à un "grand rafraîchissement" pour la prochaine génération. Apple devrait privilégier une simple mise à niveau vers la puce M2 afin d'accroître les performances et répondre aux besoins des clients qui ont un budget limité.



Source

(Interview de Mark Gurman au YouTuber Max Tech)