Le robinet intelligent Eve Aqua 2022 est compatible Thread

Eve Systems vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle version de l'Eve Aqua, un dispositif de domotique compatible HomeKit conçu pour automatiser les systèmes d'irrigation et convertir les robinets extérieurs standard en prises d'eau intelligentes. La version 2022 ajoute le support de Thread.

Eve Aqua passe au réseau Thread

Arrosez automatiquement les plantes de votre jardin et de votre terrasse, rapidement et facilement. Vous pouvez ainsi entretenir votre jardin même si vous n’êtes pas chez vous.

Le contrôleur d'eau Eve Aqua est capable d'activer automatiquement un système d'irrigation à l'aide de l'application Home sur l'iPhone, de l'application Eve, des commandes vocales Siri ou d'un bouton physique sur l'appareil lui-même.



La troisième génération d'Eve Aqua inclut la prise en charge de Thread pour une fiabilité et une portée améliorées lorsqu'elle est utilisée avec d'autres appareils compatibles avec ce protocole. Il s'active et s'éteint automatiquement, sans qu'une connexion Internet, un pont ou une passerelle ne soient nécessaires pour fonctionner, et il fonctionne avec 2 piles AA.

Pour ceux qui ne le savent pas, Thread est une technologie de réseau maillé basse consommation basée sur IPv6 et 6LoWPAN pour l'IoT, conçue pour être sécurisée et évolutive.



Eve Systems indique que la nouvelle Eve Aqua a été redessinée avec un look plus épuré (plus arrondi que le modèle précédent) qui présente un corps gris espace et une façade noire mate, ainsi qu'un connecteur de robinet en laiton et une valve magnétique pour une meilleure durabilité, une protection contre les fuites et un fonctionnement plus silencieux. Mais son prix est également revu à la hausse...



Le nouveau Eve Aqua 2022 est disponible dès aujourd'hui au prix de 149,95 € sur le site d'Eve, sachant que la version 2 du Eve Aqua est en promo à 84 euros sur Amazon.

