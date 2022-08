Les futurs Beats Fit Pro de Kim Kardashian vont s'arracher

Encore une fois, la filiale Hip-Hop d'Apple élargit la gamme de ses populaires écouteurs Beats Fit Pro avec de nouvelles options de couleurs. Cette fois, Beats s'est associé à Kim Kardashian pour concevoir trois couleurs "neutres" pour les Beats Fit Pro, ainsi qu'une nouvelle campagne marketing qui devrait rapporter quelques millions aux deux entreprises.

Kim Kardashian est l'ambassadrice des Beats Fit Pro

Beats décrit les nouvelles options de couleur comme présentant "l'esthétique minimaliste caractéristique de Kim Kardashian". Nous ne sommes pas forcément d'accord sur ce point, mais force est de constater que les coloris sont intéressants avec les choix Moon (clair), Dune (moyen), et Earth (profond). Si vous suivez Kim Kardashian ou si vous êtes familier avec sa marque SKIMS, vous verrez rapidement son influence sur ces options de couleur.

Kardashian a expliqué :

Je voulais m'éloigner de l'idée que les écouteurs doivent être colorés pour faire une déclaration. Cette collaboration est spéciale parce qu'elle vous permet de vous fondre dans la masse ou de vous démarquer, et Beats est connu pour créer des produits qui mettent en valeur l'individualité.

Eddy Cue, qui occupe le poste de vice-président senior des services d'Apple, s'est montré très enthousiaste :

Kim a apporté son style minimaliste caractéristique aux tout premiers écouteurs personnalisés Beats Fit Pro. Nous sommes ravis de proposer les écouteurs les plus innovants de Beats dans une toute nouvelle et magnifique palette de couleurs aux fans de musique comme aux amateurs de mode.

Les Beats Fit Pro ont été lancés à la fin de l'année dernière comme une alternative attrayante aux AirPods 3 et AirPods Pro avec un prix de 229 euros. L'un des principaux éléments de différenciation est le design en forme d'ailette, qui permet au Beats Fit Pro de se loger dans votre oreille pour un meilleur maintien, idéal pour les sportifs.

Où acheter les Beats Fit Pro Kardashian

Les Beats Fit Pro en couleurs Lune, Dune et Terre seront disponibles à la commande à partir du mardi 16 août pour 229 euros (ou 199 $). On les trouvera également chez les revendeurs officiels comme Amazon, ou encore dans certains Apple Store :

USA : Los Angeles - The Grove, Tower Theater et 3rd St. Promenade ; New York - 5th Avenue et SoHo ; Miami - Aventura ; Chicago - Michigan Avenue.

UK : Londres - Regent Street

France : Paris - Champs-Élysées

Allemagne : Berlin - Kurfürstendamm

Il y a aussi une nouvelle campagne marketing "Beats X Kim" qui sera lancée parallèlement à ces nouvelles couleurs de Beats Fit Pro. Dans la vidéo ci-dessous, vous pouvez voir Kardashian expliquer son inspiration pour ce design, comment elle a commencé à travailler avec Beats, et plus encore.



Voici la vidéo publiée en question :

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.