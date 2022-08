BOE confirme que la coupure d'électricité en Chine n'impacte pas la production d'écrans

Hier, nous avons évoqué la coupure d'électricité en Chine qui pourrait impacter Apple. Pour mémoire, le gouvernement provincial du Sichuan a annoncé qu'afin d'assurer la consommation d'électricité pour les moyens de subsistance de la population, tous les utilisateurs industriels d'électricité dans le plan de consommation ordonnée d'électricité du réseau électrique du Sichuan seront arrêtés pendant six jours. Mais Wistron avait rapidement déclaré que les opérations étaient normales et qu'il n'y avait aucun impact. Inventec a également abondé dans ce sens.

Une bonne nouvelle pour Apple

Nous apprenons aujourd'hui que l'autre fournisseur d'Apple, BOE Technology, va "procéder à des ajustements" dans ses installations du Sichuan en raison du rationnement de l'électricité dans la région, comme il l'a déclaré mardi dans une déclaration en bourse.

La société a indiqué qu'elle communiquait avec les autorités et qu'elle ne prévoyait "aucun impact majeur sur sa performance opérationnelle globale".



BOE a ajouté qu'elle disposait de quatre lignes de production d'écrans destinés à des dispositifs matériels dans la région - deux lignes produisant des écrans LCD et deux autres des écrans OLED.



La société fournit de petits volumes d'écrans à Apple pour son iPhone 13 et ses modèles plus anciens, et devrait fournir des écrans pour le prochain iPhone 14. Une nouvelle rassurante que vous pouvez consulter dans le rapport complet de Reuters.



Pour mémoire, l'iPhone 14 sera décliné en quatre versions, mais l'iPhone 14 mini n'existera probablement pas, remplacé par un modèle de 6,7 pouces, l'iPhone 14 Max. Mais de toute façon, les vraies nouveautés seront réservées aux iPhone 14 Pro.