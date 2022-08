Fluid One veut simplifier la domotique avec un iPhone

Les concepts concernant la domotique avec l'iPhone sont assez fréquents, mais celui publié par Bastian Andelefski en fin d'année dernière a su se démarquer par sa simplicité. En effet, il avait imaginé un moyen de contrôler des appareils domestiques intelligents en pointant simplement son iPhone vers eux. Aujourd'hui, une startup appelée Fluid One a recruté ce développeur et a apporté ce qu'il lui manquait, à savoir des moyens pour développer le produit.

Un produit astucieux, mais cher

Si la démonstration vidéo ci-dessous a l'air extrêmement alléchante, il faut expliquer d'emblée que ce service ne sera pas à la portée de toutes les bourses. Lancé sur Kickstarter, le produit coûtera 800 dollars.



Contexte



La puce U1 Ultra Wide Band de l'iPhone lui permet de savoir s'il est proche d'autres appareils équipés de la même puce et de déterminer leur distance et leur direction. C'est la méthode utilisée pour localiser précisément les AirTags dans la maison.



Bastian Andelefski, développeur iOS, a vu le potentiel de ce système pour simplifier le contrôle des appareils HomeKit.

Je me suis inspiré à l'origine de la façon dont "Localiser" vous donne une direction et une distance par rapport à l'appareil que vous recherchez. Si vous redéfinissez le problème de "où est la balise" à "où suis-je par rapport à la balise" et que vous vous assurez que la balise ne bouge pas, vous obtenez un très bon positionnement intérieur.



Le "champ de vision" dont disposent les iPhones en matière d'UWB est cependant assez limité, donc pour permettre à l'utilisateur de se déplacer librement, j'ai dû le combiner avec ARKit. En gros, la puce U1 fournit un emplacement connu dans la pièce et à partir de là, ARKit prend le relais et garde la trace de votre mouvement par rapport à ce point.

Si tout cela est bien beau, il manquait à Bastian un élément fondamental, du matériel UWB compatible. La société Fluid One qui a recruté ce développeur vient de lancer une campagne Kickstarter pour financer le matériel.

Voici les Smart Nodes de Fluid One

Le système Fluid One utilise effectivement un ensemble d'AirTags surdimensionnés appelés Smart Nodes. En plaçant l'un d'entre eux sur chaque mur d'une pièce, l'application sait dans quelle direction vous le pointez. Vous pouvez ensuite pointer des appareils domestiques intelligents individuels et marquer leur emplacement.



L'application crée un modèle de réalité augmentée de votre maison pour "voir" où se trouve chaque appareil, puis les Smart Nodes et la carte de votre maison permettent à l'application d'identifier chaque appareil que vous visez.



Vous pouvez également vous passer de détecteurs de mouvement, car le système sait où vous êtes à partir de l'emplacement de l'iPhone dans votre poche, et peut donc allumer et éteindre les lumières à votre approche et à votre départ.



Le résultat, selon la société, est un contrôleur véritablement intelligent.

Chez Fluid, notre objectif est de relier de manière transparente vos actions, vos décisions et votre maison, en faisant de l'environnement qui vous entoure sa propre interface réactive.



Pour concrétiser cette vision dans votre maison, nous avons créé Fluid One, la nouvelle génération de contrôle et d'automatisation de la maison intelligente, le tout sur votre smartphone. C'est le premier système de maison intelligente qui permet une interaction intuitive avec votre environnement, en pointant, en faisant des gestes ou en se déplaçant dans votre maison. Plus besoin de transporter des télécommandes supplémentaires ou d'installer d'autres matériels encombrants dans votre maison [...].



Notre tableau de bord holistique rend automatiquement une réplique virtuelle et personnalisée de votre maison, ce qui vous permet d'accéder à tous vos appareils, de les surveiller et d'en contrôler l'état, où que vous soyez. Pour que l'interface soit intuitive et facile à utiliser, nous prenons en charge la personnalisation du rendu pour qu'il corresponde aux détails uniques de votre maison. Accédez rapidement à l'état de tous vos appareils et visualisez-les dans une vue réaliste de votre maison, et surveillez les résumés de vos appareils dans chaque pièce d'un simple double-clic.

Génial, non ? Le problème c'est que tout cela reste extrêmement cher. Comptez 249 dollars par balise, et 749 dollars pour le kit Pro qui ne semble pas de trop pour un appartement de taille moyenne. Nul doute que des concurrents proposeront des alternatives moins chères dans le futur.



Pour finir, voici la vidéo de présentation :