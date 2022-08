Amazon relance les promotions sur ses Fire TV

Amazon est l'un des fabricants les plus populaires sur le marché des dongles à connecter sur le port HDMI de votre téléviseur. Grâce à ses prix plus accessibles que les Apple TV, Amazon rencontre un gigantesque succès et se permet même de faire de belles remises sur des Fire TV Stick déjà très abordables !

Profitez de ces ventes flash

Vous cherchez à connecter votre téléviseur, vous débarrasser du boitier TV fournie par votre FAI ou tout simplement opter pour quelque chose de plus moderne ? Amazon a la solution avec plusieurs réductions qui visent ses Fire TV avec le système d'exploitation FireOS.



Le géant américain propose des remises hallucinantes, voici un résumé complet :

Fire TV Stick Lite avec télécommande vocale Alexa :

- Full HD 1080p

- 8 Go de stockage

- 1 Go de mémoire

Disponible à seulement 19,99€ au lieu de 29,99€ (-33%)

- Full HD 1080p

- 8 Go de stockage

- 1 Go de mémoire

- Compatible Dolby Atmos

Disponible à seulement 24,99€ au lieu de 39,99€ (-38%)

- 4K Ultra HD (3840 x 2160p) avec prise en charge du Dolby Vision et du HDR

- 8 Go de stockage

- 1,5 Go de mémoire

- Compatible Dolby Atmos

Disponible à seulement 34,99€ au lieu de 59,99€ (-42%)

- 4K Ultra HD (3840 x 2160p) avec prise en charge du Dolby Vision et du HDR

- Prise en charge du Wi-Fi 6

- Compatible Picture in Picture

- 8 Go de stockage

- 2 Go de mémoire

- Compatible Dolby Atmos

Disponible à seulement 39,99€ au lieu de 64,99€ (-38%)

- 4K Ultra HD (3840 x 2160p) avec prise en charge du Dolby Vision et du HDR

- Mains-libres avec Alexa

- Compatible Picture in Picture

- 16 Go de stockage

- 2 Go de mémoire

- Compatible Dolby Atmos

Disponible à seulement 74,99€ au lieu de 119,99€ (-38%)

Quels sont les avantages des Fire TV ?

Avec la Fire TV, on retrouve de nombreux avantages, à commencer par un accès à un grand catalogue d'applications. Amazon propose un "appstore" (oui, le nom n'est pas du tout inspiré de la boutique d'Apple) avec toutes les apps de streaming les plus populaires : Disney+, Apple TV, Netflix, Starzplay, YouTube... Vous trouverez aussi des applications qui vous permettront de lire des contenus vidéos hébergés sur un NAS.



Les Fire TV offrent également un accès rapide à la télévision en direct, on aperçoit des apps comme Molotov TV, myCANAL ou encore france.tv, retrouvez toutes vos chaînes préférées avec des fonctionnalités pratiques comme le retour au début du programme, la fonction pause...

Petit regret, il n'y a pas l’app OQEE by Free !



Comme sur l'Apple TV avec Siri et sur la Chromecast avec Google Assistant, Amazon vous donne l'accès à son assistant vocal : Alexa. Vous allez pouvoir bénéficier de la même expérience que sur une enceinte connectée, directement via un bouton de votre télécommande. Petit avantage avec la Fire TV Cube, vous avez juste à dire à haute voix "Alexa" pour interagir avec l'assistant vocal.

