Tinder poursuit Apple en Inde pour un comportement "monopolistique"

La politique de l'App Store continue à faire couler de l'encre, les développeurs n'arrivent toujours pas à accepter la commission de 30% que prélève Apple sur les revenus des applications, celle-ci est considérée comme abusive et injuste. Match Group qui détient la célèbre application de rencontres Tinder vient de prendre l'initiative de poursuivre Apple en Inde, une nouvelle affaire après le douloureux combat contre Epic Games !

Tinder Vs Apple, nouveau match

Quand vous utilisez un produit Apple, vous pouvez télécharger des applications que dans une boutique : l'App Store, Apple bloque volontairement les stores tiers pour des raisons de sécurité au sein de son écosystème. C'est le discours officiel qu'expose Apple à la presse et dans les tribunaux, mais on sait très bien que derrière, c'est un avantage considérable pour le segment des services dans les résultats financiers trimestriels d'Apple...



Aujourd'hui, Match Group (Tinder) exprime un "ras de bol général" à propos de l'attitude d'Apple, l'application numéro 1 pour les rencontres en ligne souhaiterait pouvoir exploiter d'autres systèmes de paiements afin d'avoir une commission moins élevée sur ses revenus... Mais c'est impossible, car la politique d'Apple ne le permet pas à l'heure actuelle !

Dans une plainte qui a été déposée il y a quelques jours en Inde, Match Group dénonce les règles d'Apple qui restreignent l'innovation et le développement des applications. Selon le groupe qui détient Tinder, la commission de 30% prélevée exclusivement aux comptes de développeurs qui génèrent plus de 1 million de dollars par an est clairement excessive. Une accusation qui n'est pas nouvelle puisque Spotify, Netflix ou encore Epic Games n'ont pas hésité une seule seconde à mentionner la même chose dans le passé.



Ce que demande aujourd'hui Tinder à la Commission de la concurrence de l'Inde, ce n'est pas de supprimer la commission de 30% de l'App Store ni d'ouvrir les portes aux stores tiers, mais d'obliger Apple à proposer un accès aux solutions de paiements alternatives. Forcer les utilisateurs à effectuer une transaction via leur Apple ID, c'est contraindre les développeurs à donner 30% du montant de cette transaction à Apple, ce qui n'est plus possible en 2022.

Pourquoi Tinder poursuit Apple en Inde et pas aux États-Unis ?

Comme Epic Games, Match Group aurait pu déposer une plainte aux États-Unis, mais ça n'a pas été le cas. En réalité, les créateurs de Tinder ont privilégié l'attaque en Inde, car c'est l'un des marchés qui rapporte le plus dans le monde. Avec cette poursuite, si Match Group arrive à renverser la tendance à son avantage, le chiffre d'affaires généré en Inde va littéralement exploser, ce qui fera un bien fou au chiffre d'affaires du groupe !



Pour le moment, Apple et la Commission de la concurrence de l'Inde n'ont pas répondu aux sollicitations du média Reuters qui a relayé l'information. Nous mettrons (bien évidemment) cet article à jour si Apple ou l'Inde venait à réagir dans les prochaines heures ou les prochains jours.



