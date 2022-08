Les clones d'iPhone 14 Pro envahissent le marché chinois

On dit souvent que la Chine est un pays expert dans la contrefaçon, une fois encore cette allégation se confirme avec de récentes vidéos qui ont été publiées sur YouTube. Alors que les iPhone 14 ne sont même pas encore annoncés, on retrouve déjà une tonne de faux iPhone 14 Pro en vente partout en Chine, les modèles se basent bien sûr sur les différentes rumeurs qui ont commencé à circuler sur internet depuis bientôt 1 an.

Un aperçu des faux iPhone 14 Pro en Chine

Après les imitations de coques officielles d'Apple, les Chinois ont décidé de passer au niveau supérieur en proposant dans les boutiques de téléphonie mobile et sur les marchés de fausses copies des iPhone 14 Pro qui seront annoncés le 7 septembre lors d'un Apple Event exceptionnel.



Les organisations derrière ces faux iPhone cherchent à reproduire chaque détail de la future génération du smartphone star d'Apple : l'emplacement de la caméra arrière de l'iPhone 14 Pro ainsi que les découpes de l'écran "en forme de pilule et de trou" qui remplacent l'encoche de l'iPhone 13 Pro. Les premiers clichés qui mettent en avant des photos d'iPhone 14 Pro contrefaits circulent depuis plus d'une semaine, sur les réseaux sociaux chinois et sur YouTube.

Sans surprise, on ne retrouve pas une version d'iOS sur ces iPhone, mais une version Android qui se charge de plagier trait pour trait les codes esthétiques d'iOS. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, nous sommes très loin de la fluidité et de la réactivité d'iOS 15.



Évidemment, ce genre de vidéo énerve l'Apple Park à quelques jours de l'annonce, mais pour Apple, il est quasiment impossible de contrôler le marché de la contrefaçon physique en Chine. Cependant, le géant californien a une multitude de possibilités pour interdire la vente de produits contrefaits sur internet. L'entreprise a d'ailleurs une équipe qui travaille quotidiennement en collaboration avec les réseaux sociaux, les sites de revendeurs ainsi que les sites de petites annonces du monde entier.