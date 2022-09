Apple TV+ : la plainte pour plagiat contre la série "Servant" ira bien jusqu'à un procès

La série Servant est l'une des séries les plus populaires sur Apple TV+, elle a permis au service de streaming d'acquérir une tonne d'abonnés qui ont attentivement suivi les épisodes les uns après les autres. Dans nos esprits, Servant appartient à Apple TV+ et se trouve être un contenu original qui vient tout droit de l’imagination de M. Night Shyamalan et Tony Basgallop, cependant d'après une plainte, Servant est en réalité un plagiat !

L'affaire ira jusqu'au procès

Le nom Francesca Gregorini ne vous dit peut-être rien, mais cette productrice, réalisatrice et scénariste d'origine américaine et italienne est derrière de nombreux films et séries populaires, on pense par exemple à The Dropout, Killing Eve ou encore Chambers. Cette femme qui a un gigantesque talent reconnu à Hollywood s'est récemment plainte auprès de la justice concernant la série Servant sur Apple TV+.



Selon ses propos dans une plainte qui a été déposée il y a deux ans, les équipes d'Apple TV+, Tony Basgallop et M. Night Shyamalan ont minutieusement copié l'histoire de son film "La Vérité sur Emmanuel" qui est sortie en DVD en 2011.

Pour Gregorini, il y a de nombreux points troublants dans la série Servant, on aperçoit des scènes et des moments clés du scénario où il est évident que l'équipe derrière la série s'est inspiré du film.



Cette affaire a failli ne jamais voir le jour, car les avocats d'Apple avaient réussi en 2020 à faire en sorte que la plainte n'aille pas jusqu'à un procès, mais Francesca Gregorini a réussi à retourner la situation à son avantage en faisant appel à la décision de la juge.

Les avocats d'Apple, de Tony Basgallop et M. Night Shyamalan ont immédiatement contre-attaqué en demandant à un juge fédéral une forme de restriction du champ de la plainte initiale, la réclamation a été refusée par le juge fédéral.



On remarque que l'équipe d'avocats d'Apple et des deux producteurs a une certaine appréhension à l'idée que cette affaire aille plus loin face à la justice. Cette volonté de vouloir étouffer cette plainte s'est fait remarquer à plusieurs reprises depuis 2020, Apple a tout fait pour que le procès ne voit pas le jour, mais malheureusement pour le géant californien, c'est un échec.



Le procès aura bien lieu dans les prochains mois avec la présence d'un jury qui devra se positionner en faveur d'Apple ou de la plaignante Francesca Gregorini.

C'est un fait extrêmement rare à Hollywood, car ce type de litige n'est déjà pas fréquent, mais quand cela arrive, il n'est pas fréquent que l'affaire aille jusqu'au procès, des accords financiers sont toujours trouvés à la dernière minute.



Du côté de la série Servant, la production continue. Alors que la troisième saison est disponible sur Apple TV+ depuis un bon moment, la quatrième saison est en cours de tournage dans les lieux habituels des saisons 1, 2 et 3.

Pour l'instant, Apple ne souhaite pas interrompre sa série, une décision logique, car cela pourrait donner raison à Gregorini qu'il y a vraiment un problème autour de Servant.

La comparaison

Quand on regarde de près le film et la série d'Apple, le scénario n'est pas exactement le même. Toutefois, on retrouve un grand nombre de ressemblances.

On vous laisse faire votre propre avis avec les synopsis et les bandes-annonces.

Synopsis du film "La Vérité sur Emmanuel" : Obsédée par la ressemblance entre sa nouvelle voisine et sa mère décédée, une jeune fille perturbée accepte de faire du babysitting pour la poupée très réaliste de cette femme d'à côté qui a elle perdu sa fille récemment.

Synopsis de la série "Servant" :

Après avoir perdu son enfant, Dorothy Turner utilise une poupée à des fins thérapeutiques. La situation prend une tournure étrange lorsque celle-ci engage une nourrice pour s’occuper du bébé. Inquiet de la santé mentale de son épouse, Sean ne voit pas l'arrivée de cette étrangère d'un très bon oeil. D'autant que le comportement de la jeune fille se révèle vite troublant. La nounou pourrait-elle devenir une menace ? Et les Turner auraient-ils des choses à cacher ?

Bande-annonce VOSTFR de "La Vérité sur Emmanuel"

Bande-annonce VF de "Servant"