Apple TV+ proposera une saison 4 pour la série Servant

Il y a 2 heures

Vidéo

Julien Russo

C'est l'une des valeurs sûres d'Apple TV+, on y retrouve un casting exceptionnel, une histoire passionnante qui semble ne jamais s'essouffler, des abonnés toujours plus nombreux à regarder la série... Servant a une fois encore réuni tous les prérequis pour être renouvelé pour une nouvelle saison.

La saison 4 a son feu vert

Ce qui est formidable avec Apple TV+, c'est que c'est l'un des rares services de streaming à ne pas attendre la disponibilité d'une nouvelle saison avant d'en renouveler une autre. Apple a confiance envers sa création originale Servant et vient de décider de signer pour l'écriture et le tournage de nouveaux épisodes dans le cadre d'une quatrième saison qui sera peut-être la dernière du programme.

Matt Cherniss le responsable de la programmation pour Apple TV+ a déclaré à propos de la saison 4 :

Depuis le tout premier épisode de « Servant», le public du monde entier aime se bousculer pour cette balade palpitante, entraînée dans l'univers cinématographique, troublant et rempli de torsions que M. Night Shyamalan a créé. À chaque saison remplie de suspense, les téléspectateurs ont pu vivre les cauchemars vivants de ces personnages convaincants à un niveau de plus en plus profond et nous avons hâte que tout le monde voie ce qui vous attend alors que ce mystère captivant prend une autre tournure surprenante dans la quatrième saison.

Pour ceux qui n'ont pas encore vu Servant, la série suit un couple de Philadelphie en deuil après qu'une tragédie ait créé une fracture dans leur mariage. Le couple va ouvrir la porte à une force mystérieuse qui va entrer chez eux.



La saison 3 sera disponible dès le 21 janvier 2022 avec le rythme d'un nouvel épisode par semaine, les prochains épisodes à venir seront toujours réalisés et produit par M. Nuit Shyamalan.

En ce qui concerne la saison 4, il est trop tôt pour communiquer une date.



