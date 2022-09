Nintendo et Apple dominent la liste des 10 gadgets vintage les plus chers

Un iPhone scellé, original et de première génération s'est récemment vendu aux enchères pour près de 12 000 dollars, mais saviez-vous que d'autres produits électroniques vintages peuvent se vendre bien plus cher. Si Apple place plusieurs produits dans le top 10, Nintendo n'est pas en reste et obtient même la première place avec une édition spéciale de la N64 qui s'est échangé contre pratiquement 65 000 dollars.

Des objets électroniques de collection

Au cours des dernières décennies, un certain nombre de produits électroniques vintage ont pris de la valeur à un rythme exponentiel. Prisés pour leur rareté, leur design rétro, leurs performances et leurs attributs nostalgiques, de nombreux appareils électroniques anciens atteignent aujourd'hui des sommes folles.



Une nouvelle étude de SimpleGhar a analysé les prix de vente des anciens iPhone, iPod et Mac pour trouver ceux qui valent le plus d'argent aujourd'hui. Le plus cher des produits Apple est un iPod de première génération. Ce lecteur MP3 emblématique, doté de seulement 5 Go de stockage, s'est vendu 20 000 dollars il y a quatre ans.

Bien que 1997 soit l'année de l'introduction en bourse d'Amazon, certains des meilleurs investissements de cette année-là ont été réalisés dans l'allée des jeux vidéo. C'est l'année où la Nintendo 64 de Lawson's Ticket Station J-League a été mise en vente pour la première fois, au prix de 200 dollars environ. Quelque 25 ans plus tard, le modèle rare de la N64 s'est vendu 65 000 dollars, ce qui a largement dépassé le rendement des premiers investisseurs d'Amazon.

La méthode

Pour déterminer les appareils électroniques anciens qui valent aujourd'hui une fortune, Simple Ghar a passé en revue des centaines de listes de ventes aux enchères d'appareils électroniques anciens sur Mavin, un moteur de recherche qui fournit des données en temps réel sur la valeur de vos objets de collection. Plusieurs unités ont été recueillies pour chaque catégorie de produits. Les appareils électroniques grand public ont été classés en fonction de leur prix de vente le plus récent. À l'exception des consoles de jeux, seuls les appareils électroniques vendus individuellement ont été inclus.

Principales conclusions

La Nintendo 64 1997 de Lawson's Ticket Station J-League, qui s'est récemment vendue pratiquement 65 000 dollars, est l'appareil électronique vintage le plus précieux de notre analyse.

La plupart des consoles de jeux vidéo vintage les plus chères sont des éditions limitées à thème, comme la Zelda Minish Cap Game Boy Advance, le Zelda Control Set SNES et la Pikachu Yellow Game Boy Color.

Chaque année, de nouvelles versions rendent une technologie vieille de plusieurs années instantanément obsolète - ou appréciée pour sa rareté. Moins de 10 ans après sa sortie, un iPhone 3GS scellé en usine s'est vendu plus de 25 fois son prix de détail initial.

Alors que le dernier iPhone se vend généralement aux alentours de 1 000 dollars, un iPhone original et scellé de la première génération s'est récemment vendu 11 900 dollars.

Si certains appareils électroniques vintage sont appréciés pour leurs pièces et composants de qualité supérieure, d'autres le sont pour des raisons purement nostalgiques. L'iPhone 3G, par exemple, est inférieur à la plupart des modèles de téléphones portables pour toutes les spécifications techniques majeures : moins de mémoire, une résolution très faible, des vitesses de traitement très lentes et une autonomie trop courte. Pourtant, en 2019, un iPhone de 8 Go datant de 2008 s'est vendu 1 400 dollars aux enchères, soit plus cher que le dernier iPhone 14. Attention, pour cela, il faut que l'appareil soit encore dans sa boîte d'origine et non ouvert.