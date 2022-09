L'iPhone 6 est désormais un produit vintage d'Apple

Ça y est, l'iPhone 6 est désormais un produit vintage, autrement dit placé sur la liste des iPhone à la retraite. Un smartphone qui aura majoritairement conquis les fans de la marque.

Une pensée pour l'iPhone 6 qui devient un produit vintage

C'est officiel, Apple vient de placer l'iPhone 6 sur la liste des produits vintage. Pour rappel, Apple considère un produit comme "vintage" à partir du moment où il n'est plus en vente depuis au moins cinq ans, même si la société fournit SAV et pièces de réparation jusqu'à sept ans après.



L'iPhone 6 aura été un pilier dans la série des iPhone, apportant notamment un écran plus grand que ses prédécesseurs. N'oublions pas que jusqu'à l'année dernière et iOS 15, l'iPhone 6S pouvait encore être mis à jour vers la dernière version logicielle de la marque.



Fait intéressant, l'iPhone 6 Plus était déjà placé dans la catégorie vintage depuis un petit moment. L'iPhone 6 ayant été vendu plus longtemps dans certaines régions du monde fait que cela a retardé son entrée dans la liste des papys iPhone.

Le légendaire iPhone 6S

L'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus sont arrivés en septembre 2014 avec iOS 8, soit il y a huit longues années. C'est en 2019, avec la sortie d'iOS 13, que l'iPhone 6 a été placé sur le bas côté pour laisser seul l'iPhone 6S suivre la cadence.



À noter qu'à l'heure actuelle, Apple apporte encore des correctifs de sécurité aux appareils qui exécutent iOS 12. Si vous possédez encore un iPhone 6 sous iOS 12, il peut fonctionner en toute sécurité.



Au niveau des caractéristiques, l'iPhone 6 possédait une puce A8, 1 Go de RAM, un écran Retina HD, un seul appareil photo arrière de 8 Mpx et une stabilisation optique, qui était une première sur iPhone. C'est également le premier iPhone au monde qui possédait le NFC et Apple Pay.



Quels sont vos souvenirs de l'iPhone 6 ?