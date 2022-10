Un bug sur les AirPods Pro 2 indique qu'il faut remplacer la batterie

La sortie des AirPods Pro 2 n'est pas de tout repos. Après une note de réparabilité de 0/10 ou encore des problèmes de connexion , voici qu'un bug supplémentaire fait son apparition. Selon les explications de plusieurs utilisateurs sur Reddit , l'application Localiser envoi une notification indiquant "remplacer bientôt la batterie" en parlant des AirPods Pro 2 lorsque la batterie des écouteurs ou du boîtier est faible. La notification est d'ailleurs très précise, car elle indique si c'est l'AirPods droit, l'AirPods gauche ou le boîtier qui a besoin d'un changement de batterie. Étant donné que les nouveaux écouteurs Pro d'Apple viennent à peine de sortir, il est impossible que certaines batteries soient déjà à plat, d'autant plus qu'Apple ne propose pas le remplacement de celle-ci sur ce produit. L'explication la plus plausible se trouve donc du côté du bug d'affichage.

