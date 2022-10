Bose lance la Smart Soundbar 600 à 549 € avec Dolby Atmos

La dernière barre sonore de Bose, la Smart Soundbar 600, est la dernière réplique de l'entreprise aux produits de Sonos. En 2021, Sonos a mis à jour sa barre de son compacte Beam avec la fonction Dolby Atmos, lui donnant une fonctionnalité que la Smart Soundbar 300 de Bose, de prix et de caractéristiques similaires, ne possédait pas. La Smart Soundbar 600 comble cette lacune et va même un peu plus loin en intégrant des haut-parleurs orientés vers le haut. Elle sera disponible le 20 octobre, mais vous pouvez la précommander à partir d'aujourd'hui, lundi 10 octobre.

Voici la barre de son Bose Soundbar 600

Pour ceux qui ne connaitraient pas la technologie Dolby Atmos, ce format de son immersif 3D tire parti de la hauteur ainsi que des haut-parleurs surround gauche/droite/centre et arrière. On retrouve notamment ce principe dans le fameux Spatial Audio d'Apple. Mais toutes les barres de son Dolby Atmos ne possèdent pas de haut-parleurs orientés vers le haut, pour faire rebondir les sons en hauteur sur votre plafond jusqu'à votre position de visionnage. La deuxième génération de Sonos Beam est l'une de ces barres de son, et elle utilise une virtualisation logicielle pour créer cette sensation de hauteur.

La virtualisation peut être très efficace, mais elle est rarement aussi bonne que des pilotes dédiés. C'est pourquoi la Smart Soundbar 600 de Bose a un avantage dans ce domaine. Elle dispose également d'un ensemble de haut-parleurs latéraux en forme d'hippodrome qui peuvent diffuser le son sur les côtés, et d'un haut-parleur central dédié aux dialogues. Les séances cinémas seront probablement encore meilleures.



Lorsque vous n'écoutez pas de contenu Dolby Atmos, Bose affirme que sa technologie TrueSpace permet de convertir intelligemment le contenu stéréo ou 5.1 canaux en un mélange immersif, vous offrant ainsi une expérience similaire à celle d'Atmos pour tous vos films et émissions.



Comme ses précédentes barres sonores intelligentes (300, 500, 700 et 900), la Bose Smart Soundbar 600 peut être complétée par la collection de subwoofers et d'enceintes surround de Bose, et vous pouvez en faire un élément d'un système d'enceintes multi-pièces, l'application Bose Music vous servant de contrôle de mission.



Techniquement, la nouveauté est équipée du Bluetooth et d'Apple AirPlay 2. Elle intègre également Chromecast, et vous pouvez l'utiliser comme enceinte intelligente Amazon Alexa grâce aux micros intégrés.



Côté TV, le seul inconvénient de la Smart Soundbar 600 est qu'elle ne dispose que d'une seule connexion HDMI ARC/eARC, ce qui signifie que vous ne pouvez pas connecter une source vidéo externe telle qu'un dispositif de streaming média et transmettre la vidéo à votre TV pendant que la barre de son gère l'audio.



Comme la Sonos Beam 2, la Smart Soundbar 600 est assez compacte, avec 5.61 cm de haut, 10.39 cm de profondeur et un peu plus de 69 cm de long. Cela en fait la taille parfaite pour de nombreuses pièces de taille petite à moyenne, ou pour des espaces plus grands si vous ajoutez les composants supplémentaires.



Si cela vous intéresse, rendez-vous sur le site de Bose à 549 euros. Elle sera également mise en vente chez Darty et Amazon.

