Nouveau : la Bose Smart Soundbar 900 est disponible en précommande

Il y a 1 heure

Enceintes

Julien Russo

La célèbre marque Bose va bientôt commercialiser une nouvelle barre de son haut de gamme pour téléviseur. Les clients peuvent dès maintenant précommander le dernier modèle en date la "Smart Soundbar 900", une barre de son qui est décrite comme étant la plus immersive à ce jour : pour tous vos contenus !

La Soundbar 900, semble répondre à toutes les exigences

Avec la concurrence toujours plus agressive sur le marché des barres de son, Bose n'avait pas d'autres choix que de sortir le grand jeu et d'impressionner les consommateurs qui recherchent l'excellence, quitte à investir un prix élevé !

La Soundbar 900 est la dernière merveille de Bose, elle propose une qualité audio remarquable accompagnée d'une expérience exceptionnelle du côté de l'immersion pour se rapprocher le plus possible du cinéma.

Le Dolby Atmos

La barre de son de Bose offre le Dolby Atmos, en plus de projeter le son dans différentes directions, Bose affirme inclus un réalisme impressionnant qu'aucune barre de son concurrente ne propose. L'entreprise a ajouté ses propres technologies qui mettent en valeur le contenu sonore en prenant soin de séparer les instruments, les effets et les voix.

Bose en est sûr, sa Soundbar 900 est bien au-dessus de tout ce qui se fait en ce moment sur le marché.



La marque a tout fait pour miser sur l'immersion sonore, c'est pour cela que la barre de son propose 7 haut-parleurs qui sont positionnés à des emplacements stratégiques sur l'appareil. La petite nouveauté, c'est que deux haut-parleurs diffusent vers le plafond. Bose explique que "cela fonctionne de pair avec la technologie exclusive PhaseGuide qui dirige les rayons sonores dans plusieurs directions, vers des espaces distincts de votre pièce".

Dans le cas où le programme que vous regardez n'est pas compatible Dolby Atmos, Bose ne vous abandonnera pas. La technologie Bose TrueSpace prendra immédiatement le relais, la barre de son saura mixer les signaux pour apporter de la "profondeur". L'expérience ne sera pas la même qu'avec le Dolby Atmos, mais ça s'y rapprochera le plus possible !

Les assistants vocaux

Aujourd'hui, le haut de gamme ne peut plus se faire sans une intégration des assistants vocaux. Bose propose l'intégration d'Alexa ainsi que de Google Assistant. La Smart Soundbar 900 est capable de vous donner la météo de demain, les dernières actualités, de répondre à vos questions... Elle se comporte comme une enceinte connectée que vous pouvez acheter auprès d'Amazon ou de Google.

Bose indique avoir intégré des microphones à réduction de bruit pour entendre à la perfection vos requêtes et vos commandes vocales "OK Google", "Alexa" même dans les environnements bruyants.



En parallèle, Bose propose la technologie Voice4Video, vous pourrez grâce à cette nouveauté élargir les fonctionnalités d'Alexa. Il deviendra possible de contrôler son téléviseur avec votre voix. La gestion de la source est également gérée !

Les informations supplémentaires à connaître

Les formations audio pris en charge sont le : Dolby Atmos®, Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus.

Une télécommande avec des piles est incluse dans le pack.

Les dimensions sont les suivantes : 5,81 cm (H) x 104,5 cm (L) x 10,7 cm (P) (5,75 kg).

Vous pouvez facilement paramétrer votre Smart Soundbar 900 depuis l'application Bose Music.

Bose fournit un câble HDMI e-ARC ainsi qu'un câble audio optique.

La fonctionnalité SimpleSync vous permet de vous connecter à une sélection de casques et d'enceintes Bluetooth de la marque Bose.

La technologie ADAPTiQ offre un calibrage audio pour adapter la diffusion du son en fonction de la configuration de la pièce.

Elle est compatible AirPlay 2

Prix et disponibilité

Pour le moment, la Bose Soundbar 900 est en précommande, elle sera expédiée à partir du 1er février 2022.

Disponible en blanc ou en noir, elle sera commercialisée au prix de 999€ chez les revendeurs.