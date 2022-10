Notre avis sur le bureau passe-partout REKT R-DESK Mobile

Voici un bureau idéal pour ceux qui ne possèdent pas beaucoup de place dans leur logement, mais qui souhaitent tout de même avoir un espace de travail confortable pour travailler ou étudier. Un format de bureau inédit et méconnu du grand public, idéal pour les amateurs de MacBook par exemple. Voici notre avis dans ce test complet.

R-DESK MOBILE : Le bureau qui se faufile dans les petits espaces

Le choix d'un bureau est quelque chose d'assez complexe. Premièrement, car il en existe des milliers d'exemplaires différents et, deuxièmement, parce que la gamme de prix est très large. Dans mon cas personnel, il y avait une troisième difficulté, c'était de dénicher un bureau à la fois mobile et assez petit, sans perdre en confort.



Une demande assez complexe sur laquelle je suis resté sans réponse durant de nombreux mois avant de tomber sur le bureau R-DESK MOBILE de la marque REKT. Un produit que je teste depuis plusieurs semaines et que j'ai décidé de mettre en avant pour en faire profiter le plus grand nombre.

REKT : une sélection variée de bureaux et de sièges

Avant de commencer à parler du produit du jour, il est important de rappeler que REKT est une marque française, spécialisée dans la vente de bureaux office/gaming et de sièges office/gaming.



Si le bureau présenté ci-dessous n'est pas du tout ce que vous recherchez, n'hésitez pas à vous rendre sur le site officiel pour regarder les nombreux produits proposés. Il y a en pour tous les goûts et pour toutes les bourses.

Présentation du produit REKT R-DESK MOBILE Sofa Edition (65 à 95 cm de hauteur)

Commençons par l'installation. Rien de très compliqué, même si vous n'êtes pas très doué dans ce domaine. Le manuel d'installation en six étapes est imagé et relativement simple. Les outils adéquats sont fournis à l'intérieur et numérotés afin de ne pas s'y perdre. Comptez 30 à 40 minutes en moyenne.



Une fois monté, le bureau est prêt à être utilisé. Pour ma part, je possède une configuration à double écran avec un iPad Pro M1 12.9 pouces et un MacBook Air M2. Petite parenthèse, la fonction Universal Control d'Apple est une vraie petite merveille.

Que ce soit pour la partie travail ou pour la partie loisirs, mon iPad est positionné à l'horizontal (mode paysage) sur la gauche du MacBook. J'ai tenté de le positionner dans l'emplacement prévu à cet effet derrière le Mac, mais comme vous pouvez le voir sur l'une des photos, ce n'est pas adapté à cette taille de tablette. Le plus grand des iPad peut uniquement être inséré à la verticale, ce qui n'est pas recommandé.



Si vous possédez l'un des nombreux iPad avec une taille d'écran inférieure, vous pourrez le positionner à l'horizontal dans cette petite encoche afin de le faire tenir parfaitement. Quoi qu'il en soit, la planche en motif fibre de carbone est assez grande pour obtenir cette disposition (iPad + Mac côte à côte) sans ressentir une gêne. Il reste toujours l'espace nécessaire pour positionner ses avant-bras lors de la saisie sur clavier. À noter que l'iPhone peut lui aussi être placé sur cette partie arrière si vous y trouvez un intérêt.

Après plus de deux heures passées en position assise, c'est le moment de faire reposer le dos en travaillant debout. Grâce à son vérin situé sous la planche sur la droite, il est très facile de passer d'une position à une autre. La pression ressentie dans la main est agréable et permet de parfaitement ajuster la hauteur.

Il est possible de le régler à n'importe quelle hauteur entre 65 cm et 95 cm (modèle utilisé dans ce test) en une poignée de secondes. Étant assez grand de taille (1,86 m), je dois reconnaître que le modèle 105 cm n'aurait pas été de refus pour la position debout. Néanmoins, la descente jusqu'à 65 cm, uniquement disponible sur ce modèle, est parfaite pour mon fauteuil et la position assise. Dommage de ne pas avoir une hauteur ajustable de 65 cm à 105 cm.



Côté ergonomie, l'emplacement laissé pour les jambes est bien pensé. Au niveau de vos pieds, les deux branches qui rejoignent les roues s'écartent dès le départ et permettent d'avoir un grand espace général pour ses jambes.



Concernant les roues, on retrouve un système de blocage sur deux d'entre elles. Un système qui répond très bien à sa fonction et qui permet de stabiliser le bureau lorsque vous avez trouvé votre position. À moins de tirer le bureau assez violemment, il ne bougera plus.



Pour ma part, je n'ai même pas besoin d'activer le blocage des roues. Sans celui-ci, la planche est déjà bien en place et le bureau ne part pas en avant lorsque l'on s'appuie dessus. C'est également un excellent point sur lequel pas mal d'entre vous peuvent se poser des questions, et c'est tout à fait normal. Vous voilà rassurés.

Une fois la journée terminée, le bureau repart dans son emplacement prévu à cet effet, à côté de la télé Samsung (Apple n'en propose pas encore). C'est à ce moment-là que l'on comprend toute l'utilité de ce style de bureau.



N'ayant pas assez d'espace pour posséder un bureau fixe dans cette pièce, le bureau de REKT me permet de travailler assis en face de la télé et dans le fauteuil. Une fois que c'est terminé, il se glisse en deux en trois mouvements dans le coin et devient incognito comme prévu. C'est là toute sa force !



Même chose pour le passer d'une pièce à une autre. Léger et sur roulettes, le R-DESK MOBILE peut se transporter un peu partout, même dans la salle de bain si vous souhaitez être le premier au monde à travailler dans cette pièce. Il n'est pas très lourd et peut également être porté.



Blague à part, les photos parlent d'elles-mêmes. Lors des journées d'été, bien que l'on rentre dans l'automne, il peut être calé dans votre jardin ou sur une terrasse, comme c'est le cas dans mon test. Une fois de plus, on comprend tout le bénéfice apporté par ce bureau mobile.

Avis sur le bureau de REKT

Vous l'aurez compris, je suis tombé sous le charme du produit. La taille est idéale et la planche en motif fibre de carbone offre assez d'espace pour y poser un Mac, un iPad et une souris en même temps, le tout sans prendre énormément de place dans la pièce. Au passage, petite mention spéciale pour cette planche, qui offre un visuel moderne et une surface agréable au touché.



Le système de blocage sur deux des quatre roues permet de stabiliser le tout afin que cela ne bouge pas lorsque vous tapez sur les touches de votre clavier et que vous posez vos coudes dessus. Bien évidemment, il y a toujours une (très) légère sensation de mouvement contrairement à un bureau fixe, mais on ne peut pas tout avoir. La stabilisation n'en reste pas moins impressionnante pour un modèle sur roues.



Le fait de pouvoir travailler assis ou debout est également un gros plus. Le vérin situé sur la droite pour monter ou descendre le bureau est fluide et semble assez robuste en main. En quelques secondes, vous pouvez passer d'une position à une autre plusieurs fois dans la journée. Il est d'ailleurs recommandé d'alterner ces deux positions de travail si vous restez plusieurs heures d'affilées devant un écran.



L'espace qui permet de poser de façon inclinée son iPhone ou son iPad est bien pensé même si comme expliqué plus haut, il devient inutilisable avec un iPad Pro de 12.9 pouces. Petite précision, il est possible de le caler sans le mettre en mode paysage, mais je le déconseille. Néanmoins, ce n'est pas l'iPad le plus vendu et tous les iPad Pro 11 pouces et autres iPad Air pourront facilement s'y positionner.

Petit bémol, la marque propose deux tailles différentes. Sur l'une, il est possible de descendre 10 cm plus bas et sur l'autre c'est l'inverse, il est possible de monter le bureau 10 cm plus haut. Dans l'idéal, j'aurais souhaité avoir un produit qui descend le plus bas possible et qui grimpe le plus haut possible aussi. Faites bien vos calculs avant de passer à l'achat.



Rappel des deux tailles disponibles :

65 à 95 cm (celle utilisée pour ce test)

75.5 à 106 cm

Un produit français, qualitatif et qui répond exactement aux promesses inscrites sur sa fiche de description au niveau de la page produit. Si vous êtes à la recherche d'un bureau mobile et confortable, il devrait vous convenir à merveille.



C'est un grand OUI pour la rédaction d'iPhoneSoft.

Acheter le bureau R-DESK Mobile

Le bureau R-DESK MOBILE est vendu au prix de 249 € un peu partout comme chez Darty par exemple, mais on peut le dénicher actuellement à 199 € sur le site officiel, peu importe la configuration sélectionnée. Grâce au partenariat avec Alma, il est également possible de régler en 3x, 4x ou 10x sans frais.



La livraison est assurée en moins de 72 heures et les frais de port sont offerts si vous habitez en France métropolitaine.

